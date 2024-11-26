李顯龍：草率否定中國影響力是目光短淺和不明智

新加坡前總理李顯龍首次以國務資政身分訪問中國大陸，昨日在與大陸國務院副總理何立峰出席中新蘇州工業園區成立30周年紀念活動時指出，中國經濟雖然存在一些結構性問題、中國面對的外部環境也變得更加複雜，但「草率否定中國的影響力是目光短淺和不明智的做法」。

據新加坡聯合早報報導，李顯龍表示，中國經濟存在一些結構性問題，其外部環境也變得更複雜。地緣政治緊張使各國經濟增長條件比以往更不利，貿易與投資首當其衝，中國也不例外。

他認為，基於外部壓力及不確定因素，中國更加重視政治、社會和國家安全方面的考量；經濟發展固然非常重要，但不再是國家首要任務。政策取捨在所難免，也意味著中國蓬勃的增長會逐漸放緩。

儘管如此，李顯龍認為，「草率否定中國的影響力是目光短淺和不明智的做法。」

他指出，中國的發展是一項百年大計；中國已證明能採取戰略視角，維持一貫長期政策和方向，沉穩應對發展過程中的短暫起伏。中國經濟仍具相當大的增長空間，科技產業具有高度競爭力；中國人民渴望國家成功、屹立於世界之林的決心也絕不能低估。

李顯龍說，新加坡對中國的未來仍充滿信心，相信中國在不斷發展和繁榮昌盛的進程中，能夠也應該在國際舞台上扮演重要的建設性角色，為各國的繁榮和福祉，以及為建設一個無論國家大小，皆能和平共處的穩定國際秩序，做出貢獻。

他表示，新加坡將繼續致力於深化新中雙邊關係，蘇州工業園區的合作將繼續是這一進程的重要部分。

新加坡聯合早報指出，新中已制定10年合作藍圖，規劃園區下一階段合作，推進綠色發展、數碼經濟和生物醫藥科學等新興領域的發展。

根據蘇州工業園區官網介紹， 蘇州工業園區位於蘇州市城東，1994年2月經大陸國務院批准設立，同年5月實施啟動，行政區劃面積278平方公里（其中中新合作區80平方公里），是中國和新加坡兩國政府間的重要合作項目，被譽為「中國改革開放的重要窗口」和「國際合作的成功範例」。

李顯龍已於25日傍晚轉往北京，據悉，李顯龍在北京期間將與大陸國家主席習近平、全國政協主席王滬寧等人會面。