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馬龍、楊倩明訪台 將體驗棒球

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，訪問團明天抵台，將停留九天八夜，預計參訪六所大學、中山女中，也會造訪故宮、日月潭、台積創新館等地，還安排棒球體驗營，體驗台灣的棒球文化。

馬辦昨天公布訪團行程規畫，陸生團預定明天上午抵台，當天下午將參訪中山女中；接下來也會陸續參訪政治大學、陽明交通大學、文化大學、長庚大學、台灣大學、清華大學。景點則包括林安泰古厝、台北孔廟、故宮、台北一○一等。

訪團也將造訪日月潭、台塑企業文物館、淡水滬尾砲台、紅毛城、新竹科學園區探索館、台積創新館，並於十二月五日離境。

馬龍確定來台的消息傳出後，馬辦接到不少電話詢問行程細節，並希望能安排台灣學子與馬龍、楊倩交流。不過馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，因陸委會規定，行程無法新增或調整，盼外界包涵。

蕭旭岑說，希望此行讓大陸師生感受台灣人民溫暖、善良的善意，兩岸不是劍拔弩張，不需要走向衝突；部分綠色政客與側翼發動仇視作為是虛假的，真正大多數台灣人是歡迎大陸青年的。

台灣人 行程 馬英九

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