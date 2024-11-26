聽新聞
0:00 / 0:00

台校教材陸要審 敏感內容被刪

聯合報／ 記者陳宥菘賴錦宏／台北─東莞報導

針對大陸海關查扣台灣教科書，上海台商子女學校台北辦事處人員指出，學校目前沒有遇到大陸海關扣留教科書的情況，推測是家長自行寄送參考書。

另一所台校台北辦事處人員則表示，目前大陸針對國中社會科及高中的地理、歷史、公民與社會科，皆要求台校採用自編教材。學校自編的內容會依照台灣教育部課綱編制，也會經過大陸當地審批。這應是當前大陸三所台商子女學校的統一做法。

上述人士坦言，有些內容比較敏感，經過大陸審查後會被刪掉。此外，校方亦有訂購台灣出版社的社會科教材給學生，但是會寄送到學生在台灣的居住地址。

另有台校人員說，由於學生要參加台灣的會考、學測，老師「該補充的還是會補充」。

根據位於昆山的華東台商子女學校官網公布今年度教科書版本，國中全年級社會科皆採用「自編教材」；高中全年級地理、歷史、公民與社會科亦採用「自編教材」。

上海台商子女學校在官網公告的教學計畫表則顯示，以國中地理科為例，皆列出採用康軒出版社教科書。知情人士指，這代表老師主要根據康軒版課本來進行自編教材。

一位東莞台商子女學校教師兼家長則說，該校使用台灣教材，許多老師也來自台灣，教法差異不大。最近教師和家長反映最多的是，學生對一○八課綱的適應有問題，認為部分改動太大，學生還在適應。

至於釣魚台、南海斷續線等問題，該名教師說，兩岸在稱謂上不同，上課時老師會分別把大陸和台灣的說法並陳，讓學生明白兩岸的差異。

台商 子女 教科書

延伸閱讀

12強賽／中華隊抗日成功 大陸網友也關注：大中華的榮耀！

肝臟移植名醫涉仲介病人赴陸換肝腎 不法獲利逾2000萬…檢方求刑6年

大陸今發射兩枚商業衛星 可預警識別災害區域

庫克今年三訪大陸 稱非常重視中國合作夥伴

相關新聞

陸扣台灣教科書 指地圖違一中

中國大陸海關近日以內容含有「問題地圖」、嚴重違反一個中國原則為由，查扣一批透過中華郵政寄到大陸的中學教科書，引起兩岸關注...

馬龍、楊倩明訪台 將體驗棒球

馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，訪問團明天抵台，將停留九天八夜，預計參訪六所大...

海基會：陸對出版品管制趨嚴

大陸海關近日查扣一批台灣教科書，聲稱內容違反一個中國原則，海基會昨天回應，中國大陸對於出版品之管制近來趨於嚴格，特別是涉...

台校教材陸要審 敏感內容被刪

針對大陸海關查扣台灣教科書，上海台商子女學校台北辦事處人員指出，學校目前沒有遇到大陸海關扣留教科書的情況，推測是家長自行...

新聞分析／兩岸對抗延燒教育 台生變夾心餅

大陸海關對「問題地圖」的查扣，從二○一八年公布的一件，增加到今年迄今已有五十四件，這甚至已遠高於查獲非法進出口文物的案件...

黎智英續出庭受審 否認曾說希望美國制裁中共

壹傳媒創辦人黎智英今天繼續就被控違反國安法一案出庭。對於壹傳媒前行政總裁張劍虹曾稱，黎智英希望美國制裁中共，以及指示蘋果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。