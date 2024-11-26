海基會：陸對出版品管制趨嚴

大陸海關近日查扣一批台灣教科書，聲稱內容違反一個中國原則，海基會昨天回應，中國大陸對於出版品之管制近來趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒國人多加留意。

針對陸方近期作為，海基會指出，今年三月，南寧海關曾查獲未將南海諸島畫入大陸版圖的「問題地圖」印刷品並予以扣留；近期則有港生在深圳海關被發現，其攜帶的歷史課本中的大陸地圖頁面，未明確畫定「南海十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」，因而其歷史課本被海關人員撕掉。

海基會表示，對岸矮化我國主權行為從未間斷，即使單純文化教育交流，也都夾帶矮化我方地位之目的。國人要有所體認，對岸非自由民主體制，與台灣自由社會不同，在進行各項往來時，務必注意自身安全與權益。

針對大陸台商子女學校運作，海基會指出，近年三所大陸台商子女學校使用的台灣教科書均由台灣運送到大陸，此作法行之有年。大陸政治體制與台灣民主憲政體制有極大差異，希望大陸台商子女學校使用完整之台灣教材。面對大陸各項限制，致使部分課程無法教授，海基會表示，台校每年寒暑假都會安排學生返台授課因應。此外，海基會每年也舉辦夏令營，讓台商子女返台進一步認識台灣。

海基會每年暑假皆舉辦大陸台商子女「探索台灣之美」夏令營，課程涵蓋台灣史地、本土語言、正體字練習等，累計超過七千位台商子弟參與。據海基會統計，三所大陸台校本學期學生總數為五五七○人。