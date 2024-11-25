陸海關查扣台教科書 海基會：陸對進口印刷品審查趨嚴

大陸海關總署近日主動披露，福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處以違背「一個中國原則」為由，查扣內含台灣中學教科書的郵寄包裹。海基會25日表示，大陸海關近年來對進口印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒台灣民眾應多加留意。

大陸海關總署「海關發布」24日發布消息指，近日，福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處對進境郵件進行開箱查驗時，查獲含有「問題地圖」內容書籍三本，指書籍存在錯將台灣按國家名稱標註等，違背「一個中國原則」，已被扣留。根據畫面，該包裹為台灣郵局便利箱，內部書籍為台灣中學教科書，包含地理、公民與社會等科目。

海基會25日透過書面表示，大陸海關近年來對進口印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題。例如今年3月，南寧海關曾查獲未將南海諸島劃入大陸版圖的「問題地圖」印刷品並予以扣留；近期則有港生在深圳海關遭發現，攜帶的歷史課本中的大陸地圖頁面未明確劃定「南海十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」，因而其歷史課本被海關人員撕掉。

海基會強調，大陸海關常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒台灣民眾，中國大陸對於出版品之管制近來趨於嚴格，國人應多加留意。

海基會表示，對岸矮化我國主權行為從未間斷，即使單純文化教育交流，也都夾帶矮化我方地位之目的。國人要有所體認，對岸非自由民主體制，與台灣自由社會完全不同，在進行各項往來時，務必注意自身安全與權益。

當前三所大陸台商子女學校使用的也是台灣教材，教材輸入時是否受到影響？而在大陸當局要求下，社會科皆採用自編教材，部分課程亦無法在大陸教授，是否影響學生學習效果？

海基會表示，近年來台校使用的台灣教科書均由台灣運送到大陸，此作法行之有年。大陸有關部門針對內容進行審核，部份課程無法在大陸教授。台校每年寒暑假都會安排學生返台授課因應。此外，海基會每年也舉辦夏令營，讓台商子女返台進一步認識台灣。

海基會並表示，大陸政治體制與台灣的自由民主憲政體制有極大差異，對於言論講學自由與台灣有極大不同，海基會希望大陸台商學校使用完整之台灣教材。

當前大陸共有東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校等三所台校，根據海基會統計，本學期三校合計總學生數為5,570人。