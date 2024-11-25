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李強與中外企業高層座談 批保護主義危害產供鏈

中央社／ 台北25日電
中國國務院總理李強在北京同第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。圖／中新社
中國國務院總理李強在北京同第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。圖／中新社

中國國務院總理李強今天和蘋果公司在內的多家中外企業代表座談，他批評當前世界上一些保護主義、泛安全化的行為損害全球產供鏈，盼廣大企業做全球產供鏈的「堅定維護者和積極建設者」。

新華社報導，李強25日在北京和第2屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等中、日、美、澳、泰等國企業和機構負責人出席。

李強在會中說，「封閉沒有出路、開放才是正途」，當前，世界經濟增長乏力，一些保護主義、泛安全化的行為還在損害全球產供鏈，進一步推高企業成本，降低經濟效率，阻礙了共同發展。

他明確表示反對各種形式的「脫鉤斷鏈」「另起爐灶」，並稱中國是全球產供鏈的關鍵環節，將繼續以實際行動致力於維護全球產供鏈穩定暢通。

他說，中國將加快建設現代化產業體系；將著力加強科技創新和產業創新的深度融合，更好融入國際創新合作；將堅定推進高水平對外開放，進一步擴大市場准入。他歡迎更多外國企業到中國展開產業合作。

李強表示，希望廣大企業做全球產供鏈的堅定維護者和積極建設者，繼續堅定支持經濟全球化，持續深化國際分工協作，在產供鏈創新合作、綠色轉型方面下更大功夫，攜手打造更加富有活力、韌性和效率的全球產供鏈。

李強上次與外企高管會面是在本月上旬的中國國際進口博覽會，這次則是川普當選美國總統後，李強與外企高管的首次交流。

川普表示將對所有中國進口商品加徵60%關稅，相關措施除了會影響中國的出口表現，也會導致外資進一步出走中國，並加重中國的負擔。

李強

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