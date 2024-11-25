快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

星國前外長：美國要2、30年後才會相信中國不稱霸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
新加坡前外長楊榮文盛讚大陸在新冠疫情期間的嚴厲封控措施，讓中國的死亡人數最少。圖為上海2022年4月封城時景象。（路透）
新加坡前外長楊榮文盛讚大陸在新冠疫情期間的嚴厲封控措施，讓中國的死亡人數最少。圖為上海2022年4月封城時景象。（路透）

新加坡前外交部長楊榮文稍早在一個講座上指出，中國文明的歷史形成和特性，讓中國永遠不會成為西方式的帝國主義／霸權主義國家，但這很難讓美國及西方人相信，或許要再過20年、30年，美國人最終才會相信。他還盛讚中國大陸在新冠疫情期間的嚴厲封控措施，讓中國的死亡人數最少。

據《觀察者網》報導，楊榮文10月下旬在劍橋大學辯論社（Cambridge Union）一場講座上表示，中國永遠不會成為西方式的帝國主義／霸權主義國家。他指出，中國崛起首先是一個巨大的經濟現象，就好比一顆更大的「新的太陽」加入太陽系，所有人都應該把握和理解中國現象，找到與中國的相處之道，從中多方獲益。

楊榮文表示，中美關係將經歷一個漫長的考驗期。美國曾經支持中國加入全球體系。2001年11月中國加入世貿組織，直到新冠疫情暴發前，中國大陸經濟的實際價值增長了7倍，以人民幣計價增長了9倍，以美元計價增長了11倍。不少美國人對曾經幫助中國發展感到後悔，認為不應該助力中國崛起，因為中國現在已經變得過於強大，對美國在全球的主導地位構成了威脅。

這一點考慮，再加上美國（以及在某種程度上西方社會）對本土社會發展趨勢的不安，是導致中美之間出現一個相當長時間緊張關係的重要原因。他指出，如果中國像過去的蘇聯一樣，那麼這種擔憂是有道理的。但實際上，要理解東亞社會的話，需要一個不同的視角—一個關於中國歷史興衰的視角。

楊榮文認為，中國的獨特之處在於，對於一個擁有14億人口的國家來說，她擁有異常高的同質性。中國人口的92%至93%是漢族，是歐洲人口的兩倍多。中國人有一套文學、一套書寫體系、一套英雄體系，是一個高度同質化的社會。

這種同質性並非偶然，也不是某位領導者或一套政策的結果，而是植根於中國文化和文明「DNA」之中的。實際上，中國人更喜歡生活在一個以中國人為主的社會裡。每當遇到危機時，他們會實施控制措施。例如在新冠疫情期間。當局勢平穩、沒有威脅時，人們可以自由進出，一旦有危險，控制措施就會啟動。

楊榮文說，西方媒體和網路希望讓我們相信：中國在新冠疫情期間表現不佳。「實際上，中國在疫情期間表現非常出色」。正如所有流行病學家都知道的，在疫情中，努力爭當最後一個開放的國家，而不是第一個開放的國家。因此，中國的死亡人數是最少的，僅約100萬。

楊榮文表示，當中國人說「我們沒有帝國野心，因為這不是我們的本性」時，這是真實的情況。因為如果像英國那樣征服印度或世界其他地方，你需要組織那些與你不同的人，「而他們的文化未必是你能夠消化的」。

所以，美國人認為中國經濟增長之後，其行為會像西方帝國主義國家那樣，或者像美國自己那樣，這是一種錯誤的判斷。問題是，這個情況無法用「數學」來證明，而只能通過實踐來驗證。這可能需要一段時間，也許20年，也許30年，到那時，美國人才會最終相信：這就是中國的本質。中國不是俄羅斯，不是英國，不是法國，也不是德國。

在東南亞，「我們因為見證過中國歷史上的變遷，本能地知道如何應對當今的中國。在東協（由東南亞十國組成的聯盟）內，如果我們運籌得當，就能扮演美國和中國、中國和印度之間的穩定力量，讓各方都感到舒適，同時，我們自身也能從這種合作與競爭中獲益」。

延伸閱讀

憂被踢出「美墨加協定」 墨西哥擬禁用中國製零件

專家：台積電赴美建廠 美企仍可能仰賴台製晶片

【專家之眼】川普驅逐移民可能的後果

擔心關稅被調高 義乳酪業者在美囤貨

相關新聞

星國前外長：美國要2、30年後才會相信中國不稱霸

新加坡前外交部長楊榮文稍早在一個講座上指出，中國文明的歷史形成和特性，讓中國永遠不會成為西方式的帝國主義／霸權主義國家，...

李顯龍卸任後首度訪中 習近平設宴款待…兩人會談什麼？

據新加坡政府公布消息，新加坡國務資政、前總理李顯龍24日起展開卸任後首次中國訪問行程，中國國家主席習近平將在北京設晚宴招...

限韓令有解？中韓部長時隔5年半會談 籲大眾文化加強合作

南韓文化體育觀光部長柳仁村23日在上海與中國文旅部長孫業禮舉行會談，柳仁村呼籲中韓在大眾文化領域加強合作，孫業禮則提議兩...

「白紙運動」2周年 全球5城市華人發起燭光悼念

兩年前，因新疆烏魯木齊的一場大火因防疫封控措施導致救難與逃生不及，10人喪命，也成為引爆中國各地的「白紙運動」的最後一根...

憂被踢出「美墨加協定」 墨西哥擬禁用中國製零件

墨西哥最近因成為「中國製」零件和產品進入北美的管道而受到抨擊，尤其擔心再次當選美國總統的川普、以及面對民意危機的加拿大總...

大陸今發射兩枚商業衛星 可預警識別災害區域

11月25日上午，中國大陸在甘肅酒泉成功發射兩枚商業衛星「四維高景二號03、04星」，可提供全天時、全天候、高分辨率雷達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。