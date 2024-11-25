星國前外長：美國要2、30年後才會相信中國不稱霸

新加坡前外交部長楊榮文稍早在一個講座上指出，中國文明的歷史形成和特性，讓中國永遠不會成為西方式的帝國主義／霸權主義國家，但這很難讓美國及西方人相信，或許要再過20年、30年，美國人最終才會相信。他還盛讚中國大陸在新冠疫情期間的嚴厲封控措施，讓中國的死亡人數最少。

據《觀察者網》報導，楊榮文10月下旬在劍橋大學辯論社（Cambridge Union）一場講座上表示，中國永遠不會成為西方式的帝國主義／霸權主義國家。他指出，中國崛起首先是一個巨大的經濟現象，就好比一顆更大的「新的太陽」加入太陽系，所有人都應該把握和理解中國現象，找到與中國的相處之道，從中多方獲益。

楊榮文表示，中美關係將經歷一個漫長的考驗期。美國曾經支持中國加入全球體系。2001年11月中國加入世貿組織，直到新冠疫情暴發前，中國大陸經濟的實際價值增長了7倍，以人民幣計價增長了9倍，以美元計價增長了11倍。不少美國人對曾經幫助中國發展感到後悔，認為不應該助力中國崛起，因為中國現在已經變得過於強大，對美國在全球的主導地位構成了威脅。

這一點考慮，再加上美國（以及在某種程度上西方社會）對本土社會發展趨勢的不安，是導致中美之間出現一個相當長時間緊張關係的重要原因。他指出，如果中國像過去的蘇聯一樣，那麼這種擔憂是有道理的。但實際上，要理解東亞社會的話，需要一個不同的視角—一個關於中國歷史興衰的視角。

楊榮文認為，中國的獨特之處在於，對於一個擁有14億人口的國家來說，她擁有異常高的同質性。中國人口的92%至93%是漢族，是歐洲人口的兩倍多。中國人有一套文學、一套書寫體系、一套英雄體系，是一個高度同質化的社會。

這種同質性並非偶然，也不是某位領導者或一套政策的結果，而是植根於中國文化和文明「DNA」之中的。實際上，中國人更喜歡生活在一個以中國人為主的社會裡。每當遇到危機時，他們會實施控制措施。例如在新冠疫情期間。當局勢平穩、沒有威脅時，人們可以自由進出，一旦有危險，控制措施就會啟動。

楊榮文說，西方媒體和網路希望讓我們相信：中國在新冠疫情期間表現不佳。「實際上，中國在疫情期間表現非常出色」。正如所有流行病學家都知道的，在疫情中，努力爭當最後一個開放的國家，而不是第一個開放的國家。因此，中國的死亡人數是最少的，僅約100萬。

楊榮文表示，當中國人說「我們沒有帝國野心，因為這不是我們的本性」時，這是真實的情況。因為如果像英國那樣征服印度或世界其他地方，你需要組織那些與你不同的人，「而他們的文化未必是你能夠消化的」。

所以，美國人認為中國經濟增長之後，其行為會像西方帝國主義國家那樣，或者像美國自己那樣，這是一種錯誤的判斷。問題是，這個情況無法用「數學」來證明，而只能通過實踐來驗證。這可能需要一段時間，也許20年，也許30年，到那時，美國人才會最終相信：這就是中國的本質。中國不是俄羅斯，不是英國，不是法國，也不是德國。

在東南亞，「我們因為見證過中國歷史上的變遷，本能地知道如何應對當今的中國。在東協（由東南亞十國組成的聯盟）內，如果我們運籌得當，就能扮演美國和中國、中國和印度之間的穩定力量，讓各方都感到舒適，同時，我們自身也能從這種合作與競爭中獲益」。