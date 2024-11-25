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民團譴責香港47人案判決 籲中共釋放港民運人士

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
彭明敏文教基金會等民間團體上午針對日前「香港47人案重判」舉行聯合記者會，強烈譴責中共倒行逆施，民主殺手的行徑，並提出三大呼籲。記者陳正興／攝影
彭明敏文教基金會等民間團體上午針對日前「香港47人案重判」舉行聯合記者會，強烈譴責中共倒行逆施，民主殺手的行徑，並提出三大呼籲。記者陳正興／攝影

「香港47人案」於11月19日宣判，45位民主派人士被以香港國安法的「串謀顛覆國家政權罪」重判，刑期最重者監禁10年。是港版國安法實施以來，人數規模最大一次的判決，對香港爭取民主運動重創。

彭明敏文教基金會等民間團體上午針對日前「香港47人案重判」舉行聯合記者會，強烈譴責中共倒行逆施，民主殺手的行徑，並提出三大呼籲。一、中共應立即釋放包括此次宣判的45人及所有遭受不公平司法審判的民主運動人士。二、中共應立即撤銷對所有香港民主運動人士的政治指控。三、中共應立即撤回國安法，實行真普選，恢復香港民主。記者會中表示自香港回歸中國後「50年不變」的承諾已被打破，從2014年兩傘運動、2019年反修例運動．到今年7月「國安法第23條」施行後，香港光速走向獨裁黑淵。此次判決不僅再次敲響香港民主喪鐘，更是中共不惜與世界為敵，堅決反民主、反人權的證據，證明一國兩制是一場騙局。

彭明敏文教基金會等民間團體上午針對日前「香港47人案重判」舉行聯合記者會，強烈譴責中共倒行逆施，民主殺手的行徑，並提出三大呼籲。記者陳正興／攝影
彭明敏文教基金會等民間團體上午針對日前「香港47人案重判」舉行聯合記者會，強烈譴責中共倒行逆施，民主殺手的行徑，並提出三大呼籲。記者陳正興／攝影

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