快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

港媒：輝達業務不靠中國 黃仁勳不可能向北京跪低

中央社／ 香港25日電

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問香港，此間有評論表示，儘管黃仁勳曾說過「台灣是世界最重要的國家之一」而觸動北京的紅線，但他沒有「跪低」，並仍然「風光來港」，主因之一是輝達業務不倚賴中國大陸。

黃仁勳近日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他親自來港受銜，期間財政司司長陳茂波陪同他吃大排檔。

星島日報今天刊登一則短評指出，黃仁勳這次來港，卸下博士服之後依然是黑皮衣，貫徹「平民作風」，跑到深水埗大排檔品嘗本地美食，同台的還有陳茂波等人；「看來，半年前鬧的那場『台獨』風波，已經煙消雲散」。

短評表示，大概半年前，黃仁勳受訪時用英文表示，「台灣是世界最重要的國家之一」，儘管言論明顯觸動北京的紅線，陸媒卻長達一週都沒有報導和予以嚴厲譴責。

到後來，觀察者網編輯王愷雯才發表文章，質問「究竟是『口誤』還是『心聲』，黃仁勳不應再默不作聲，應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法」。

中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華幾天之後也低調回應，強調「台灣從來不是一個國家」，「希望他（黃仁勳）好好補補課」。

對於北京方面為何對黃仁勳的言論如此低調，短評認為，輝達在整個AI產業鏈位居龍頭角色，而它受制於美國高科技產業禁令已經減少出口晶片到中國，大陸不可能對其抵制。

此外，黃仁勳不是業務倚賴中國大陸的「綠色台商」，當然不可能跪低，也不會「給說法」，更無所謂「補補課」，而是高調來到香港接受榮譽博士學位，還要財政司長陪同吃大排檔，風光得很，而這就是國際政治的現實。

延伸閱讀

黃仁勳風光赴香港 港媒：「台獨」風波煙消雲散

三星高頻寬記憶體 將出貨輝達

台積、日月光 押逾60天

港科大頒發榮譽博士！黃仁勳出席校方會談：輝達減低了運算成本數百萬倍

相關新聞

從台灣郵寄教科書至福州 被指內容違背一中原則遭扣

郵寄書籍至中國大陸要小心了！根據大陸海關總署辦公廳微信公眾號《海關發布》消息，近日，福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處在對...

日媒：美日制定聯合軍事計劃以防「台灣有事」

日本媒體報導，美國和日本將指定聯合軍事計劃，以防台灣有事。日本共同社24日引述知情人士報導，美國和日本將針對台灣可能發生...

李顯龍訪陸 習近平將設宴款待

新加坡國務資政、前總理李顯龍昨天起訪問中國大陸，他將先後到訪蘇州、北京與上海。據新加坡政府公布，他在北京期間，大陸國家主...

中韓文旅部長會談 傳限韓令有解

南韓文化體育觀光部長柳仁村廿三日在上海與中國大陸文旅部長孫業禮舉行會談，柳仁村呼籲中韓在大眾文化領域加強合作，孫業禮則提...

曾為白色恐怖受難者…「大師的老師」葉嘉瑩逝世 享嵩壽100歲

古典文學研究學者、南開大學講席教授、在台灣有「大師的老師」之稱的葉嘉瑩（號迦陵）於11月24日去世，享嵩壽100歲。葉嘉瑩...

曾同時在兩岸任教 中國古典文學學者葉嘉瑩逝世…享嵩壽100歲

中國古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩於2024年11月24日去世，享嵩壽100歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。