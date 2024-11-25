日媒：美日制定聯合軍事計劃以防「台灣有事」

日本媒體報導，美國和日本將指定聯合軍事計劃，以防台灣有事。日本共同社24日引述知情人士報導，美國和日本將針對台灣可能發生的緊急狀況，制定聯合軍事計劃，包括在位於日本西南部的琉球群島和菲律賓部署導彈。

知情人士稱，上述計劃將於下月制定完成，美國將在日本西南方鹿兒島縣與沖繩縣的南西諸島和菲律賓部署導彈部隊。美國海軍陸戰隊濱海作戰團（Marine Littoral Regiment）將部署至南西諸島，該部隊擁有導彈和高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）和其他武器。

另一支負責處理空間、網路和電磁波的美軍部隊則將被部署在菲律賓境內。日本自衛隊預計主要為美國海軍陸戰隊濱海作戰團提供物流支持，包括供應燃料和炮彈。

去年2月，美國和菲律賓同意將美國駐菲律賓軍事基地，從原有的五個增至九個，這些基地預料將在台灣有事時派上用場。

日本與美國也強化防衛合作，提升日本自衛隊與美國軍方的協作，因應中國軍事實力日益壯大、北韓的核導彈發展，以及朝俄關係日漸深化的威脅。

今年7月，日本與菲律賓簽署雙邊防衛協議，推進兩國聯合軍演，深化安保合作。

路透周日曾經致電日本防衛省、美國和菲律賓駐日本大使館對此事尋求置評，但未有人接聽電話。