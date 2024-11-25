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從台灣郵寄教科書至福州 被指內容違背一中原則遭扣

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸海關稱，近日對進境郵件進行開箱查驗時，查獲含有「問題地圖」內容書籍三本。從大陸海關發布的影片來看，這批書籍應是從台灣寄出的教科書。（圖／截自影片）
大陸海關稱，近日對進境郵件進行開箱查驗時，查獲含有「問題地圖」內容書籍三本。從大陸海關發布的影片來看，這批書籍應是從台灣寄出的教科書。（圖／截自影片）

郵寄書籍至中國大陸要小心了！根據大陸海關總署辦公廳微信公眾號《海關發布》消息，近日，福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處在對進境郵件進行開箱查驗時，查獲含有「問題地圖」內容書籍三本。

《海關發布》稱，該批書籍存在錯將台灣按國家名稱標註，錯誤描述釣魚島及周邊附屬島嶼、阿克賽欽地區和藏南地區名稱及歸屬等問題，且漏繪南海斷續線，違背一個中國原則，嚴重危害國家統一、主權和領土完整。

從大陸海關公布的影片來看，這批書籍應是台灣的中學教科書，裝在中華郵政便利箱內，可能是從台灣郵寄給在大陸的台灣學生使用。

大陸海關總署強調，「地圖是國家版圖最主要的表現形式，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性和嚴格的法定性。不符合我國公開地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止攜帶進出境。目前，海關已依法扣留上述物品並移交後續部門處理。」

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