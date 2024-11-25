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李顯龍訪陸 習近平將設宴款待

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
新加坡前總理、國務資政李顯龍24日起訪問中國大陸。（歐新社）
新加坡前總理、國務資政李顯龍24日起訪問中國大陸。（歐新社）

新加坡國務資政、前總理李顯龍昨天起訪問中國大陸，他將先後到訪蘇州、北京與上海。據新加坡政府公布，他在北京期間，大陸國家主席習近平將設晚宴招待。

李顯龍廿四至廿九日訪問大陸，據新加坡政府發布，李顯龍將與大陸國務院副總理何立峰一起出席「中新蘇州工業園區」成立卅周年活動，兩人將共進午餐，並在圓桌會議發表演說。習近平將在北京設晚宴招待李顯龍，大陸全國政協主席王滬寧也將與李會面。

香港文匯網引述復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華指出，中新之間加強交流，增進相互了解，有利於中國和東協關係的改善，也有利於新加坡在東協內部推動和發展東協與中國之間的合作。他相信透過這次訪問，有望在數位產業領域及醫學、尖端科技等進一步合作。

趙衛華說，考慮到新加坡在東協內部的影響，中新提升關係也有助於加強東協內部穩定理性力量，有利於避免東協偏向美國。在南海、台灣問題上，新加坡雖是美國的盟國，但立場卻處於中美兩國之間。中新加強溝通與合作，也有利於區域的和平穩定。

新加坡 李顯龍 東協

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