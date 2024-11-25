中韓文旅部長會談 傳限韓令有解

南韓文化體育觀光部長柳仁村廿三日在上海與中國大陸文旅部長孫業禮舉行會談，柳仁村呼籲中韓在大眾文化領域加強合作，孫業禮則提議兩國文旅部長和部門定期交流，希望南韓分享文創內容的成功案例。

這是中韓兩國文旅部長時隔五年半首次舉行會面，從媒體釋出的會談內容，大陸娛樂圈多年來的「限韓令」似有望解除。

韓聯社報導，柳仁村在會晤中說，今後在大眾文化領域，若韓中聚力合作，便可一道叩開世界市場之門。若南韓電影在大陸火熱上映，更多演出搬上舞台，也會帶動大陸地方經濟發展。他還提到，明年南韓將舉辦亞太經合會（APEC）峰會，二○二六年則輪到大陸擔任主席國，希望兩國以此次會談為契機，攜手讓文化合作之花在明、後兩年綻放。

孫業禮則說，希望分享南韓文創內容的成功案例。他還提議，定期舉行兩國文旅部長會談和部門間的交流，促進博物館、美術館和圖書館及影院等兩國文化機構和藝術團體間的交流，並擴大兩國企業間交流。

據報導，雙方商定，為活絡文化藝術、文創內容和旅遊領域的交流，將定期舉行文旅部門高級別會談和工作層級協商機制會議，討論具體合作方案。

在促進雙邊旅遊上，大陸已有動作。大陸外交部本月一日宣布，自八日起對南韓等九個國家持普通護照旅客試行免簽政策，這是一九九二年中韓建交以來，南韓首次被列入中國大陸免簽。

二○一六年，南韓決定引進美國薩德飛彈防禦系統，大陸隨後發動「限韓令」，包含限制南韓藝人在大陸舉辦演唱會、限制韓劇播放，同時禁止兩國在娛樂文化產業合作等一連串措施反制南韓。不過，大陸官方否認實施限韓令。