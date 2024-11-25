陸韓破冰 娛樂圈「限韓令」有解

南韓文化體育觀光部長柳仁村23日在上海與中國大陸文旅部長孫業禮舉行會談，柳仁村呼籲中韓在大眾文化領域加強合作，孫業禮則提議兩國文旅部長和部門定期交流，希望南韓分享文創內容的成功案例。

這是中韓兩國文旅部長時隔五年半首次舉行會面，從媒體釋出的會談內容，大陸娛樂圈多年來的「限韓令」似有望解除。

韓聯社報導，柳仁村在會晤中說，今後在大眾文化領域，若韓中兩國聚力合作，便可一道叩開世界市場之門。若南韓電影在大陸火熱上映，更多演出搬上舞台，也會帶動大陸地方經濟發展。他還提到，明年南韓將舉辦亞太經合會（APEC）峰會，2026年則輪到大陸擔任主席國，希望兩國以此次會談為契機，攜手讓文化合作之花在明、後兩年綻放。

孫業禮則說，希望分享南韓文創內容的成功案例。他還提議，定期舉行兩國文旅部長會談和部門間的交流，促進博物館、美術館和圖書館及影院等兩國文化機構和藝術團體間的交流，並擴大兩國企業間交流。

據報導，雙方商定，為活絡文化藝術、文創內容和旅遊領域的交流，將定期舉行文旅部門高級別會談和工作層級協商機制會議，討論各領域的具體合作方案。

在促進雙邊旅遊上，大陸已有動作。大陸外交部本月1日宣布，自8日起對南韓等九個國家持普通護照旅客試行免簽政策，這是1992年中韓建交以來，南韓首次被列入中國大陸免簽。

2016年，南韓決定引進美國薩德飛彈防禦系統，大陸隨後發動演藝圈「限韓令」，包含限制南韓藝人在大陸舉辦演唱會、限制韓劇播放，同時禁止兩國在娛樂文化產業合作等一連串措施反制南韓。不過，大陸官方一直否認實施限韓令。

五個月前，南韓獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」原定在7月12日於北京舉行專場演出，是南韓歌手近九年來首次在大陸的專場演出，原先被視為大陸限韓令鬆綁，但活動在舉辦三周前被取消。