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關押5年後楊恆均遭重判死緩 分析指震懾中共體制內人士

中央社／ 台北24日電

中國海外學者馮崇義多年來為遭判死緩的楊恆均發聲，他近日在台發表新書時說，中共以此例「殺雞儆猴」，警告體制內的人不得反共；其新書則強調共產主義「左禍」已危害中國百年。

澳洲公民楊恆均在中國被關押5年後，今年2月因間諜罪被重判死刑，緩刑2年。儘管澳洲向中方表達對楊恆均人權的關切，但看似並未影響中澳關係轉暖。

雪梨科技大學教授馮崇義23日在台發表新書「左禍百年，中國國殤」。他在接受中央社記者採訪時說，楊恆均曾在中國國家安全部工作14年，此後移民澳洲。作為從體制內出來的人，楊恆均後來公開批評中共，呼籲民主人權，起到了公共知識分子的作用。

楊恆均的罪狀並未被公開，但網傳北京市人民檢察院第二分院2020年的一份起訴書顯示，檢方指控楊恆均1994年至2002在香港工作期間，曾先後交付40份機密文件資料給台灣國防部，多次與台灣軍情局幹員在香港等地見面。

對此，馮崇義說，楊恆均在港時工作就是收集與台灣有關的情報，也可能提供假情報做互動，正因為他「立功」了，才會在香港主權移交後被派到美國智庫大西洋理事會擔任高級研究員。要是當時他真的犯規，不會等到現在才對他動手，「中共找不到楊恆均和澳方、美方的關聯，就把他當初在香港為黨立功的行為，扭曲成罪名來抓他」。

他指出，中共面臨的最大威脅在內部，在這樣的背景下，楊恆均成為一個象徵。從這次重判來看，是對楊恆均殺雞儆猴，合理解釋就是要鎮住體制內的人。

對於當前海外華人社群的觀察，馮崇義說，他們主要有三個類別，堅定反共以及忠心當中共代理人的都是少數，介於兩者之間的是大多數。

他說，這些大多數人生活在對中共的恐懼之中，出於生意往來等因素，對中共也還有某些利益上的期待。他們還使用微信、小紅書、TikTok等軟體，即使身在海外，但精神世界還是在中共的控制下。

他說，在海外仍堅持民主價值的群體，對中國民眾的影響在於提供一個民主憲政的選項，「但是作為政治力量是相當有限的，中國未來的變革，必然是禍起蕭牆」。他認為台灣的角色也是如此，既是自由民主的陣地，也是一個範本。

「左禍百年，中國國殤」一書由馮崇義、吳祚來、周曉、何清漣4位海外中國學者共同完成。馮崇義回顧現代中國「以俄為師」向左轉的慘痛歷史，正本清源看現代中國的專制主義，乃是從域外強行移植的結果，並非源於「中國文化」。他的結論是，「共產主義黨國再也沒有繼續存在的正當理由」。

人權 死刑

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