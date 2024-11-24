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曾為白色恐怖受難者…「大師的老師」葉嘉瑩逝世 享嵩壽100歲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
古典文學研究學者、南開大學講席教授、在台灣有「大師的老師」之稱的葉嘉瑩（號迦陵）於11月24日去世，享嵩壽100歲。圖取自澎湃新聞
古典文學研究學者、南開大學講席教授、在台灣有「大師的老師」之稱的葉嘉瑩（號迦陵）於11月24日去世，享嵩壽100歲。圖取自澎湃新聞

古典文學研究學者、南開大學講席教授、在台灣有「大師的老師」之稱的葉嘉瑩（號迦陵）於11月24日去世，享嵩壽100歲。葉嘉瑩在1950年代曾於台灣大學、淡江大學與輔仁大學任教，培育許多台灣學子，而她同時也是白色恐怖的受難者。

央視報導，南開大學證實葉嘉瑩教授的過世訊息。葉嘉瑩被譽為「大師的老師」，備受兩岸文人尊崇，知名作家白先勇、陳映真、席慕蓉、蔣勳等名家都是她的學生。

葉嘉瑩於1924年7月2日出生於北京一個書香之家，本姓葉赫那拉，為滿族，後成為加拿大籍華人。葉嘉瑩主要從事古典詩詞教學、研究和推廣工作，她是輔仁大學古典文學高才生、加拿大皇家學會唯一一位中國古典文學院士。

葉嘉瑩1941年至1945年就讀於輔仁大學國文系，受業於詩詞大師顧隨先生，專攻古典文學；1948年，葉嘉瑩與丈夫在南京結婚後，遷居台灣。但又遭遇白色恐怖，生下第一個女兒才四個月，丈夫就被懷疑「通共」而入獄。第二年在中學教書的她，連同不滿周歲的女兒，跟校長和幾位同事一道也被抓進監獄，出獄後寄居別人家中。

她於1960年代應邀赴美國哈佛大學和密歇根州立大學任客座教授；1969年移居加拿大，任加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授，1991年當選加拿大皇家學會院士; 1979年，葉嘉瑩開始回中國大陸講學，先後在北京大學、南開大學等數十所高校授課。

葉嘉瑩回到大陸後為所任教的南開大學累計捐出人民幣3,600萬元，設立了「迦陵基金」，用以支持中國傳統文化研究。這些資金是他畢生積蓄，包括了她變賣天津和北京兩處房產所得，以及版稅和稿酬。

此前葉嘉瑩在大陸掀起熱潮，為2020年知名導演陳傳興文學紀錄片《掬水月在手》拍攝葉嘉瑩的生命片段，「葉嘉瑩先生的一生，就像是風中的蘆葦，而不是一棵大樹。她的弱德之美，是一種堅持，而不是一種徹底的屈服。就像風暴中的竹子與細草，風暴過去還是一樣活著。」陳傳興曾如此形容葉嘉瑩。

作家陳映真回憶：「她能在一整堂課中以珠璣般優美的語言，條理清晰地講解，使學生在高度審美的語言境界中，忘我地隨著葉教授在中國舊詩詞巍峨光輝的殿闕中，到處發現藝術和文學之美。」；白先勇也說，他是逃掉了其他的課程，擠進教室去聽葉嘉瑩先生的課。

教師 白色恐怖

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