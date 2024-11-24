曾同時在兩岸任教 中國古典文學學者葉嘉瑩逝世…享嵩壽100歲

中國古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩於2024年11月24日去世，享嵩壽100歲。

志在傳承中華詩詞文化的葉嘉瑩，曾同時在兩岸任教，桃李滿天下，是王國維和汪精衛詩詞研究專家，曾獲「中華詩詞終身成就獎」「中華之光傳播中華文化年度人物獎」和感動中國2020年度人物。

據央視新聞，葉嘉瑩，旗人，1924年出生於北京書香之家，是北平輔仁大學古典文學高材生、加拿大皇家學會唯一中國古典文學院士。

另據維基百科，1953年，葉嘉瑩曾為台大國文大二的歷代文選授課，之後在淡江大學和輔仁大學教詩選、詞選、杜甫詩和曲選等。

1966年，葉嘉瑩至美國密西根大學、哈佛大學任訪問學者，在哈佛大學與海陶瑋教授合作研譯中國詩詞。1969年舉家移民加拿大溫哥華，獲得不列顛哥倫比亞大學終身教授職位。1970年哈佛大學講課時寫成《王國維及其文學批評》，1978年出版。

1974年她回北京探親。1979年於南開大學中文系執教三個月，當時大部份大學教師仍囿於文革式的講課風格，葉嘉瑩的魅力令課室擠滿，學生紛偽造「聽課證」去聽課。

1979年起，葉在大陸和台灣的大學兼課，期間也有去新加坡、英屬香港。1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」並任所長。後來任南開大學終身校董。1990年被授加拿大皇家學會院士，是該會有史以來第一個專攻中國古典文學的院士。

2020年自傳紀錄片《掬水月在手》獲第33屆大陸電影金雞獎最佳紀錄片。

身為在海外傳授中國古典文學時間最長、被認為影響最大的華裔女學者，她門下的學生遍布各地。台大曾出版《葉嘉瑩古典詩詞講座》，北京大學則出版了《迦陵講演集》七冊。

她曾說，自己一生只為一件事而來，那就是中國詩詞的創作、研究和教育。她捐出積蓄3500多萬元，成立迦陵基金，志在全球弘揚中華詩教，把代表中華傳統文化的古典詩詞傳播到世界各地。她曾說，要盡自己的全部力量讓中華詩詞的精髓傳承下去。