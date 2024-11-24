快訊

12強賽／中華隊創造歷史！日本27連勝中斷+2009年WBC後首度被完封

12強賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

中華隊12強奪金！超商推優惠齊賀 咖啡、樂法「買一送一」喝起來

曾同時在兩岸任教 中國古典文學學者葉嘉瑩逝世…享嵩壽100歲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩於2024年11月24日去世。（央視網）
中國古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩於2024年11月24日去世。（央視網）

中國古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩於2024年11月24日去世，享嵩壽100歲。

志在傳承中華詩詞文化的葉嘉瑩，曾同時在兩岸任教，桃李滿天下，是王國維和汪精衛詩詞研究專家，曾獲「中華詩詞終身成就獎」「中華之光傳播中華文化年度人物獎」和感動中國2020年度人物。

據央視新聞，葉嘉瑩，旗人，1924年出生於北京書香之家，是北平輔仁大學古典文學高材生、加拿大皇家學會唯一中國古典文學院士

另據維基百科，1953年，葉嘉瑩曾為台大國文大二的歷代文選授課，之後在淡江大學和輔仁大學教詩選、詞選、杜甫詩和曲選等。

1966年，葉嘉瑩至美國密西根大學、哈佛大學任訪問學者，在哈佛大學與海陶瑋教授合作研譯中國詩詞。1969年舉家移民加拿大溫哥華，獲得不列顛哥倫比亞大學終身教授職位。1970年哈佛大學講課時寫成《王國維及其文學批評》，1978年出版。

1974年她回北京探親。1979年於南開大學中文系執教三個月，當時大部份大學教師仍囿於文革式的講課風格，葉嘉瑩的魅力令課室擠滿，學生紛偽造「聽課證」去聽課。

1979年起，葉在大陸和台灣的大學兼課，期間也有去新加坡、英屬香港。1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」並任所長。後來任南開大學終身校董。1990年被授加拿大皇家學會院士，是該會有史以來第一個專攻中國古典文學的院士。

2020年自傳紀錄片《掬水月在手》獲第33屆大陸電影金雞獎最佳紀錄片。

身為在海外傳授中國古典文學時間最長、被認為影響最大的華裔女學者，她門下的學生遍布各地。台大曾出版《葉嘉瑩古典詩詞講座》，北京大學則出版了《迦陵講演集》七冊。

她曾說，自己一生只為一件事而來，那就是中國詩詞的創作、研究和教育。她捐出積蓄3500多萬元，成立迦陵基金，志在全球弘揚中華詩教，把代表中華傳統文化的古典詩詞傳播到世界各地。她曾說，要盡自己的全部力量讓中華詩詞的精髓傳承下去。

中文 教師 職位 院士

延伸閱讀

北約蒙特婁會議場外爆示威 加拿大總理杜魯道譴責反猶太行徑

智崴IAAPA Expo全新騎乘式飛行劇院 加大沉降距離、俯衝加速度

薄瓜瓜神秘美嬌娘 羅東博愛醫院小公主許惠瑜容貌、學經歷曝光

台灣紀錄片國際發光！「公園」奪IDFA傑出藝術貢獻獎

相關新聞

曾同時在兩岸任教 中國古典文學學者葉嘉瑩逝世…享嵩壽100歲

中國古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩於2024年11月24日去世，享嵩壽100歲。

飛往福岡HX640航班疑漏油 香港航空飛機轉降桃機…需在台逗留至少1晚

香港航空24日一架由香港飛日本福岡的HX640航班，在飛行途中疑似漏油，備降桃園國際機場進行詳細檢驗。港航表示，機上共1...

曾為白色恐怖受難者…「大師的老師」葉嘉瑩逝世 享嵩壽100歲

古典文學研究學者、南開大學講席教授、在台灣有「大師的老師」之稱的葉嘉瑩（號迦陵）於11月24日去世，享嵩壽100歲。葉嘉瑩...

學者：習近平拉美行 填補全球秩序真空 區隔川普孤立路線

中國國家主席習近平23日結束拉美之行，為今年他「元首出訪外交」的收官之作。在川普即將就任美國總統、國際地緣政治局勢持續緊...

新聞焦點／中國擴大拉丁美洲影響力 插旗美國後院

正當各界震驚於美國總統當選人川普陸續發布的未來美國政府新人事之際，中國國家主席河北28歲跨性別人士「靈兒」過去兩周藉由出...

立陶宛準總理：上任後 將恢復與中國全面外交關係

立陶宛新任總理帕盧茨卡斯（Gintautas Paluckas）22日表示，他對與中國修復關係持開放態度，但新政府不會改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。