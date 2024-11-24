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中國「雙11」購物節黯然落幕 最慘電商是女裝

中央社／ 台北24日電

中國消費放緩，史上最長雙11購物節黯然落幕後，退貨率攀高在網上引起熱議，其中女裝更是退貨重災區，不少商家大呼「求求你們別退貨了」，消費者則抱怨衣服品質太差，沒有一件留得下。

香港星島日報今天的專文作了上述表示。文章說，去年開始，中國的女裝電商退貨率持續走高，多名業者受訪時表示，今年更加嚴重，已達從業以來的最高值。

陸媒第一財經引述「七叔女裝供應鏈」負責人表示，去年女裝退貨、退款比例約60%，今年升至75%到80%，有客戶年成交額高達人民幣數億元，但是退完貨後只剩2000多萬元（人民幣，約新台幣9000萬元）。

一些商家抱怨，即使自家衣服品質沒問題，也會被各種理由退回。不少買家為了湊「滿減」優惠，還有些甚至不拆吊牌，穿著旅遊拍照後再退回。

另一方面，平台引入比價系統等大數據工具，在用戶下單後會推薦更加便宜的同款，也導致用戶退款購買更便宜的商品；而低價、仿冒品的激烈競爭陷入惡性循環，讓產品質量下滑，拉高退貨率。

高退貨率下，不少商家為免庫存積壓，選擇預售機制，例如依「退貨率70%」備貨，賣出1000件衣服，實際僅備300件，待首波退貨退回後，再發第2波貨。

據披露，普遍被認為「不好做」「不掙錢」的女裝電商今年已掀起閉店潮，店鋪粉絲達307萬的賣家「哈果HACO」、擁有274萬粉絲的「sunnydand」等紛紛歇業；甚至還有知名店鋪以極低價格吸引消費者下單後不發貨也不退款，還拖欠了供應商貨款。

有分析說，中國消費疲軟，當前的女裝電商市場趨於飽和，僅靠流量爆款或是低價促銷難以支撐長久的競爭力，後續不可避免將經歷一輪殘酷的淘汰賽。

消費者 電商

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