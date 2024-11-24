談「拜習會」意涵 王毅：陸對美政策保持穩定與連續性

在川普確定重返白宮後，大陸國家主席習近平日前在APEC峰會場邊與美國總統拜登舉行拜登任內最後一次會晤，中美關係發展受矚。大陸外長王毅強調，大陸對美政策「保持穩定與連續性」，中方願同美方繼續保持對話、控制分歧、拓展合作，努力實現中美關係穩定、健康、永續發展。

大陸外交部官網23日發布，王毅談論習近平出席APEC峰會、G20峰會以及訪問秘魯、巴西事宜時說，習近平在這期間舉行了10多場雙邊會見，既鞏固強化同全球南方國家的團結，也穩定改善同西方國家關係，其中尤以中美元首會晤最受國際矚目。

王毅說，世界高度關注中美關係下一步發展走向。兩國元首在會晤中都強調中美關係的極端重要性，並指出中美關係穩定發展，既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。

王毅表示，大陸對美政策保持穩定與連續性。從峇里島到舊金山再到秘魯利馬，中方始終秉持著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，致力於探索中美正確相處之道，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益，體現了大國的責任和擔當。中方願同美方繼續保持對話、控制分歧、拓展合作，努力實現中美關係穩定、健康、永續發展。

另一方面，王毅提到，習近平在出訪的11天裡，出席近40場雙、多邊活動，達成60多項合作文件，既會老友，又交新朋；既進行戰略溝通，又深化務實合作；既推動大國關係健康穩定發展，又引領全球南方團結自強。

王毅強調，大陸始終是全球南方的一員，是支持各國共同發展的行動派、實幹家，願同其他全球南方國家一道，做開放發展的中堅力量、全球治理的建設力量、維護和平的穩定力量，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展。

他並稱，「一帶一路」正在為秘魯乃至拉美國家鋪就繁榮幸福之路，並說作為中秘高質量共建一帶一路重大項目，本月開港的錢凱港將大大縮短跨洋海運時間，降低物流成本，創造大量就業崗位，不僅將為秘魯帶來豐厚收益，而且有助於打造以錢凱港為起點的亞拉陸海新通道。

王毅也形容大陸和巴西之間的關係超越雙邊範疇，日益彰顯全球性、戰略性、長遠性，成為發展中大國攜手共進、團結合作的典範。習近平的訪問意味著「人類命運共同體」在南美洲大陸生根開花，標誌著共建「一帶一路」國際合作佈局在拉美地區全面展開。