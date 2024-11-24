習近平拉美行拓展新關係 抓住川普就任前時機

大陸國家主席習近平昨（23）日結束拉美之行，為其今年「元首出訪外交」的收官之作，在川普即將就任美國總統、國際地緣政治局勢持續緊張之際，有學者分析認為，習近平此出行目的是填補全球秩序中的真空；大陸外交部長王毅也說，此行成功拓展了全球夥伴關係的新局面。

習近平本月13日至23日赴秘魯出席APEC峰會、赴巴西出席G20峰會，還對兩國國事訪問。期間，他與美、法、德、英、日、韓、秘魯、巴西等西方國家、周邊國家、拉丁美洲國家的多國元首，舉行了十多場會見、會晤，回程期間在摩洛哥卡薩布蘭卡技術經停。

就習近平此訪，新加坡《聯合早報》引述美國智庫大西洋理事會全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛分析，大陸顯然認為川普就任美國總統後，全球領導地位的真空即將出現，其他國家正在逐漸遠離與美國明確結盟的立場，轉向更為等距的對沖策略。

宋文笛說，北京正抓住這一時機，探索與這些國家重新建立或升級關係，包括拉丁美洲地區的國家。

政治大學外交學系教授盧業中指出，從這次習近平與拉美國家領導人會晤所強調的內容來看，北京試圖透過強調多邊與公正的國際關係，與美國總統當選人川普的孤立主義路線做出區隔，以強化與拉丁美洲國家的關係。但他認為，大陸受制於內部經濟問題，必然會影響在國際承諾上的兌現程度。

川普曾揚言要對大陸課徵60%高關稅，美中戰略博弈接下來會如何發展。史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼，昨在長風基金會舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會中指出，其實跟當年美蘇競爭高度相似，但阻礙大陸競爭力因素，是侵犯人權缺乏自由對研發的限制，以及變成越來越國有制度全面統治，還有風險投資全面撤資，以及與民主陣營全面脫鉤。

他提到，美國國會美中經濟與安全審查委員會，日前向國會推出人工智慧曼哈頓計畫，在涉及安全領域的先進核心技術諸多方面將全面遏制大陸，猶如當年原子彈武器研製，全面推進同盟國、政府、民間的合作大力發展關鍵技術。這裡指的核心技術像是人工智慧、半導體設計製造能力、生物醫藥等。