兩岸觀策／天下圍中？正視陸在拉美影響力

正當各界震驚於川普陸續發布的未來美國政府新人事之際，習近平過去兩周藉由出席秘魯亞太經合會及巴西二十國集團峰會，持續擴大北京在拉美地區的影響力，不容小覷。

而如果深入看習近平這次拉美之行，應認清的現實是，所謂「天下圍中」之勢已漸成形的說法，恐怕只是綠營一廂情願（Wishful thinking）的認知罷了。

習近平的拉美行，除了出席上述兩大峰會，並分別對秘魯和巴西進行國是訪問。其中，在訪問秘魯期間，習近平與秘魯總統博魯阿爾特在利馬總統府，以視訊方式出席錢凱港開港儀式。

習近平將這項中秘共建的一帶一路合作項目，形容為「新時代的印加古道」新起點。並稱從錢凱到上海，雙方正在見證一條新時代「亞拉陸海新通道」誕生。

中共插旗美國後院，錢凱港成為指標。華盛頓郵報分析，錢凱港開幕，就是某些專家所說的中國經濟已讓美國遭到邊緣化。如今中國在拉丁美洲已取代美國，成為區域裡大多數大型經濟體的主要貿易夥伴。報導更稱，現今拉丁美洲已不再是美國的後院。

在秘魯APEC期間，習近平會見國家領袖包含美國總統拜登、日相石破茂、南韓總統尹錫悅、新加坡總理黃循財、泰國總理貝東塔、紐西蘭總理拉克森、智利總統博里奇等人。

此後習近平轉往里約熱內盧出席二十國集團峰會並訪問巴西。與川普要求「盟邦」擔負更多責任、盡顯「退群」傾向不同，習近平與巴西總統魯拉宣布將雙邊關係提升為「命運共同體」，同時將共建一帶一路倡議與巴西發展戰略對接。

魯拉在會談時直言，中國是巴西最重要貿易和投資夥伴，中企在巴西有力促進了巴西經濟社會發展。據統計，去年中巴雙邊貿易額達到創紀錄的一五七五億美元，巴西是中國最大的農產品進口來源國。而自二○○四年魯拉首次訪問大陸以來，中巴貿易額已成長逾十七倍。

在巴西期間，習近平會見了近年屢因香港和人權議題而關係緊張的英相施凱爾；會見了雙邊關係逐漸回穩但仍未鞏固的澳洲總理艾班尼斯；也會見了仍處於電動車關稅爭端中的法國總統馬克宏和德國總理蕭茲。這些會面一定程度緩和了問題的尖銳性和對雙邊關係的影響。

值得注意的是，習近平從巴西返回途中，停留北非的摩洛哥短暫訪問。摩洛哥位置靠近歐洲並與歐美簽訂自貿協定，今年六月吸引中國電動車電池製造商「國軒高科」在當地興建非洲第一家超級工廠。

從國際關係看，這是世界各國為因應川普二點○，提前做的避險和預防外交。北京更試圖在川普上任前，積極擴大國際朋友圈，以降低川普帶來的衝擊。但這兩股力量都指向一個共同結果，即持續強化北京在國際社會的影響力。

想像未來地緣政治圖景，中美分別代表兩大推動力，一個不斷內縮（不符美國利益即退群）和逆全球化（持續高關稅施壓各國）；另一則推進多邊主義、倡議經濟全球化共同發展，並藉機增強在各地區經濟和外交話語權。

世局將迎來翻天覆地的變化，賴政府從國安到外交系統應深思因應之道，而非自陷於想像中的「民主盟邦、天下圍中」而自我感覺良好，才能在新的國際現實中找到自保之道。