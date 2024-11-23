王毅談習近平訪拉美 稱中國對美政策保持穩定和連續性

大陸國家主席習近平23日結束對拉美之行，乘專機返回北京，行程結束之際，據大陸外交部長王毅表示，習近平此訪是「今年元首出訪外交的精彩收官之作」。就最受國際社會矚目的「中美元首利馬會晤」，王毅說，中國對美政策保持穩定性和連續性，願和美方繼續保持對話、管控分歧、拓展合作，致力於實現中美關係穩定。

據大陸外交部，11月13日至23日，習近平應邀赴秘魯出席APEC峰會、赴巴西出席G20峰會，並對兩國進行國事訪問，在結束之際，王毅向隨行記者介紹此訪情況。

王毅提出習近平此行的六個重點：引領亞太開放合作啟新程、推動全球治理改革再聚焦、樹立互利共贏合作新典範、開啟中巴建構命運共同體新篇章、拓展全球夥伴關係新局面，和唱響中國光明前景最強音。

王毅表示，世界進入新的動盪變革期，單邊主義、保護主義蔓延，亞太合作也面臨不進則退的嚴峻挑戰，習近平在APEC期間發表演講，呼籲亞太經濟體始終堅持真正的多邊主義，在各方共同努力下，利馬會議透過亞太自貿區建設新的指導文件，再次啟動了亞太地區自貿區進程，為推動亞太開放型經濟發展注入了新動力。

他說，這次中國從促進亞太合作大局出發，提出申辦2026年APEC會議，獲得各方一致支持和領導人會議核可，中國將繼續攜手地區夥伴，堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，共同打造亞太發展下一個「黃金三十年」。

王毅也提到，中國大陸和秘魯、巴西兩國的合作，例如《中秘自貿協定升級議定書》、錢凱港開港，和中巴宣布建構命運共同體並實現「一帶一路」倡議與巴西發展戰略對接等。

王毅還說，出席多邊會議期間密集舉行雙邊會見，鞏固擴大全球夥伴關係，這是近年來習近平出訪的一大特色，從利馬到里約熱內盧，舉行了10多場雙邊會見，既鞏固強化同全球南方國家的團結，也穩定改善和西方國家關係，中國的朋友圈更加穩固和擴大。

就中美元首會晤，王毅提及，習近平重申在台灣等重大議題上的原則立場，強調大國競爭不應是時代底色，和拜登重申「六不」等。他表示，中國對美政策保持穩定性和連續性，中方願和美方繼續保持對話、管控分歧、拓展合作，致力於實現中美關係穩定、健康、永續發展，造福兩國、惠及世界。

王毅同時提及習近平和歐洲主要國家領導人，以及日韓等周邊國家領導人，跟與拉頂美洲國家領導人的見面。王毅說，各國領導人都積極評價中國發展成就，讚賞中國堅持多邊主義，表示堅定奉行「一個中國政策」，反對保護主義和「新冷戰」，致力於深化拓展對華合作。

王毅最後說，習近平此次拉美之行取得圓滿成功，是今年元首出訪外交的精彩收官之作，是習近平外交思想的又一次成功實踐。他強調，要堅定不移推動構建人類命運共同體，不斷開創新時代中國特色大國外交新局面，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。