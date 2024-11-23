習近平拉美之旅 王毅讚「圓滿成功」：今年精彩收官之作

大陸國家主席習近平11月13日至23日赴秘魯出席APEC領導人非正式會議、對秘魯進行國事訪問，赴巴西出席G20領導人峰會、對巴西進行國事訪問。行程結束之際，大陸外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。王毅表示，習近平此次拉美之行取得圓滿成功，是今年元首出訪外交的精彩收官之作。

澎湃新聞報導，王毅表示，習近平在二十大之後首次拉美之行，是共促發展的團結之旅，拓展夥伴關係的合作之旅，橫跨南美大陸東西兩岸，密集出席近40場雙多邊活動，達成60多項合作文件，既推動大國關係健康穩定發展，又引領全球南方團結自強。

在出席APEC領導人非正式會議時，習近平呼籲亞太經濟體始終堅持真正的多邊主義，構建亞太合作格局、培育亞太增長動能、樹牢普惠包容的亞太發展理念。在各方共同努力下，利馬會議通過亞太自貿區建設新的指導文件，為推動亞太開放型經濟發展注入新動力。

在G20里約峰會，習近平系統闡釋中國大陸的全球治理觀，強調應該推動更加包容、更加普惠、更有韌性的全球發展。他從經濟、金融、貿易、數位和生態等五個方面提出完善全球治理的理念主張，並宣布中國大陸支持全球發展的八項行動，擴大對最不發達國家單邊開放等，讓迷茫的世界吃下了一顆「定心丸」。

習近平與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）會見時，兩國元首積極評價雙邊關係半個多世紀以來的良好發展，同意加強貿易和投資「雙輪驅動」，最大亮點為兩國元首以視訊方式共同出席錢凱港開港儀式，該港不僅將為秘魯帶來豐厚收益，而且有助於打造以錢凱港為起點的亞拉陸海新通道。

習近平與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）會見時，兩國元首一致認為兩國關係進入歷史最好時期。雙方發表聯合聲明，將雙邊關係定位提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」，並決定將「一帶一路」倡議同巴西發展戰略對接，雙方還同意繼續在聯合國、G20、金磚國家等多邊機制密切協作。

王毅表示，習近平這次密集舉行雙邊會見，既鞏固強化全球南方國家的團結，也穩定改善同西方國家關係。其中最受國際社會矚目的是中美元首利馬會晤，兩國元首都強調中美關係的極端重要性。習近平明確指出，如果兩國做夥伴，求同存異，中美關係就能夠取得長足發展。他並重申中方在台灣等重大問題上的原則立場。

在與歐洲主要國家領導人會見時，習近平強調中歐應該從長遠和戰略角度看待彼此；在會見周邊國家及紐西蘭、澳洲領導人時，習近平鼓勵各方堅守建交初心；在會見拉美國家領導人時，習近平強調，中方願同拉方加強發展戰略對接。王毅表示，各國領導人都積極評價中國大陸發展成就，表示堅定奉行一個中國政策。

王毅最後表示，這次出訪期間，習近平透過各種形式闡釋中國共產黨二十屆三中全會精神，強調中國大陸出台了一系列重磅改革措施，有信心實現今年經濟增長目標，歡迎各方搭乘中國大陸發展快車，共享中國大陸發展機遇。各方也積極評價中國大陸為亞太地區和世界經濟增長作出的重要貢獻，對中國經濟前景充滿信心。