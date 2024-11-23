「香港文化在台灣」講座 台港講者暢談茶餐廳

陸委會、策進會舉辦「香港文化在台灣」系列講座，由九月茶餐廳創辦人、在台港人林德灝（Andy）與台灣飲食作家蔡珠兒暢談香港茶餐廳文化，獲得聽眾熱烈回響。

大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會（策進會）23日透過新聞稿表示，「香港文化在台灣」系列講座第3場講座於日前在台灣當代文化實驗場舉行；這場講座以「飲食」為主題，邀請林德灝、蔡珠兒對談。

蔡珠兒有過旅居香港經驗，她於講座中對觀眾介紹香港五星級高級餐廳、不同菜系餐館和大排檔，介紹其所展現的香港國際化、多元化特色。林德灝提及在台開設茶餐廳的心路歷程與心得，還有其試圖在台還原香港味道的過程。

蔡珠兒、林德灝於講座中提到台港飲食差異，另也提到香港茶餐廳文化做為一個文化象徵，隨著港人移居世界各地，這個象徵意涵有些改變，不少開設在外國的茶餐廳定位與咖啡廳較為相似，這與過往庶民飲食形象有很大的不同。

陸委會港澳蒙藏處專門委員兼策進會副秘書長黃廷輝於致詞時說，飲食是日常，也是文化歷史縮影，可以透過飲食感受當地人民生活方式、價值觀等；策進會過往多次舉辦台港飲食文化交流活動，都受到極大歡迎。