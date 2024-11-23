校園砍人釀8死 無錫部署全市維穩強調「防到位」

江蘇省無錫市轄下的宜興市日前發生校園砍殺造成8人死亡後，中共無錫市委昨天召開常委會議，部署「做好全市安全穩定工作」。其中包括抓好校園安全管理、保持「打防管控治」高壓態勢，把重點人群及場所「保護好、防到位」。

無錫日報報導，這項會議由無錫市委書記杜小剛主持召開，除傳達江蘇省有關會議精神外，並研究無錫市貫徹落實的專項舉措和行動方案，就更加有力、有效保障人民群眾生命財產安全和「社會大局穩定」作布置安排，並就進一步「做好全市安全穩定工作」作具體部署。

會議指出，維護社會穩定事關人民福祉及經濟社會發展大局，是中共總書記習近平始終關注、反覆強調的「國之大者」。全市上下要保持「針尖大的窟窿能漏過斗大的風」的警覺性，「舉一反三、觸類旁通」，更加全面細緻地「查隱患、解矛盾、防風險」，以實幹實績守護好社會安定、百姓安寧。

這項會議並針對「做好全市安全穩定工作」，提出突出抓好校園安全管理、全面排查社會風險隱患、用心用情解決群眾難題、著力提高治安防控能力、確實做好安全生產工作等5項工作要點。

其中針對「全面排查社會風險隱患」，會議指出，要紮實開展「維護社會穩定」專案行動，做到重點領域矛盾「排查徹底、全量見底」。建立實施「日報、週查、月評估」制度，深入落實領導幹部「包案化解」制度，形成上下協同、及時處置的工作閉環。

針對「用心用情解決群眾難題」，會議提到，要堅持和發展「新時代楓橋經驗」，更好發揮基層黨組織作用，進一步加強社會工作，「將心比心、帶着情懷」解決好群眾急難愁盼，「真心實意解矛盾、促和諧」。

會議針對「著力提高治安防控能力」指出，要健全社會治安整體防控體系，強化街面巡邏管控，加快「預警預判預防大模型」建設，持續保持「打防管控治」高壓態勢，確實把重點人群、場所、部位「保護好、防到位」。

這項會議並要求，越是臨近年底，越是要全力以赴、緊抓當前。同時，無錫市要堅決扛起「經濟大市挑大樑」的責任擔當，確實抓好當前經濟工作。