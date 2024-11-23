大陸恢復日本免簽入境待遇 石破茂：兩國國民開展交流是日中關係基礎

大陸外交部昨宣布增加日本在內的九個國家給予免簽入境待遇，但其中日本是恢復中斷四年的免簽待遇，對此，日本首相石破茂昨晚間在官邸回答記者提問時稱：「日中關係的基礎，最重要的是兩國國民開展交流。」

在2019年底新冠疫情爆發前，日本人如果因旅遊或商務等原因進入中國，且停留不超過15天，可以免簽入境。但2020年3月由於疫情擴散，中國大陸暫停了對日本人短期停留的簽證免除措施。

報導稱石破茂這個月15日在秘魯與大陸國家主席習近平首次舉行會談，確認將推動擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」。日本外務省幹部評價：「兩國關係走向正常化，這是好事。」

大陸外交部發言人林劍昨在例行記者會上宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。

他並說，此外，中方也決定進一步優化免簽政策，將「交流訪問」納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。