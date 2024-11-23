原中共中央軍委國防動員部副部長馬立新 出任中共解放軍海軍副司令員

中國解放軍海軍高層有所調整，中央軍委國防動員部副部長馬立新履新海軍副司令員。在董軍出任大陸國防部長後，中共對海軍建軍的重視達到新高，而中共解放軍海軍的人事異動也備受矚目。

據新華社報導，第二屆「海洋命運共同體」國際海軍院校長論壇星期三（11月20日）在南京開幕。海軍副司令員馬立新海軍中將在開幕式上講話，這表示副司令員的職務已由馬立新出任，並已晉升中將。

馬立新在開幕式中說，希望通過此次論壇交流活動，推動各國增進了解和信任，積極分享院校建設方面的經驗做法與發展思路，為培養具有國際視野、能夠擔當起維護國家海洋權益與世界和平使命的海軍人才提供新思路。

公開履歷顯示，馬立新1966年10月生，現年58歲，河南許昌人，軍事學碩士。他長期在海軍服役，歷任某潛艦支隊潛艦魚水雷長、副艇長、艇長、司令部教練艇長，海軍司令部潛艦部副部長，某潛艦支隊參謀長，東海艦隊某潛艦支隊支隊長等職務。從前述履歷可知，馬立新是出身自潛艦系統背景。

2017年10月，馬立新以東部戰區參謀長助理的身份公開亮相。2019年10月1日，在國慶70週年閱兵式上，時任北部戰區副參謀長馬立新作為方隊長，在首次亮相閱兵場的「領導指揮方隊」受閱。2023年6月，馬立新以中央軍委會國防動員部副部長的身份出現在公開報導中。

現任解放軍海軍司令員為胡中明上將，他是去年原司令員董軍去年接任國防部長職後，在去年12月以海軍參謀長的職務接任司令。以軍旅生涯，看胡中明也是從潛艦系統發跡，曾擔094型戰略核潛艦一號艦艦長。同為潛艦部隊出身的馬立新升任副司令，是否即胡中明拔擢同一系統將領，有待印證。