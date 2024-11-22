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中共政法委書記陳文清：著力加強社會治安整體防控

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政法委書記陳文清近日召集會議，強調要著力加強社會治安整體防控，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。圖為9月陳文清在西藏調研。（圖／取自法治日報）
中共政法委書記陳文清近日召集會議，強調要著力加強社會治安整體防控，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。圖為9月陳文清在西藏調研。（圖／取自法治日報）

在眾多社會暴力死傷事件後，中共政法委書記陳文清發聲，他強調，政法機關要深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理，著力加強社會治安整體防控，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

據新華社22日深夜消息，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清近日主持召開專題會議，「研究部署做好歲末年初維護社會安全穩定工作，進一步維護社會大局穩定，增強人民群眾安全感」。

陳文清要求，政法機關要堅持寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治，加強風險源頭防控，依法嚴懲重大惡性犯罪，切實維護人民群眾合法權益。他強調，在各級黨委領導下，政法機關要深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理。著力推進綜治中心規範化建設，全面排查、實質化解矛盾糾紛，努力把矛盾解決在基層、化解在萌芽狀態。著力加強社會治安整體防控，壓實屬地、部門責任，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

陳文清要求，要認真落實會議研究制定的加強專門矯治教育、刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助等工作意見在關懷救助的同時，形成有效預防危害行為的制度機制，全力守護社會安定和人民安寧。

消息指，參加會議的有大陸公安部長王小洪、最高人民法院院長張軍、最高人民檢察院檢察長應勇。

另據康樂縣、永寧縣、朔城區、張家川縣、普洱市等山西、甘肅、寧夏、雲南各省縣市的官微，近日當地官方都召開會議傳達「中央政法委『化解矛盾糾紛維護社會穩定』視頻（視訊）會議精神」，顯示政法委已召開過視訊會議，並動員各地進行相關舉措。

此前包含大陸最高法、最高檢、公安部等單位都已經公開強調社會穩定相關工作，其中公安部長王小洪21日在「全國公安機關視訊會議」上強調，要樹牢風險意識，強化底線思維，主動擔當、主動作為、主動協同，突出矛盾糾紛排查化解和安全生產隱患排查整治兩方面重點，充分發揮「專業+機制+大數據」新型警務運行模式作用，深入開展「冬季行動」，統籌推進落實打防管控建各項措施，堅決確保今冬明春社會安全穩定，更好守護人民幸福和安寧。王小洪要求加強部門聯動，全面排查、實質化解各類矛盾糾紛，並嚴密重點部位防控、強化社會面巡控，嚴防發生極端案件。

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