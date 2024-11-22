促進經貿交流 陸擴大開放日本等9國入境免簽

大陸外交部22日公布「進一步擴大免簽國家範圍並優化入境政策的通知」，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、北馬其頓、愛沙尼亞和拉脫維亞等9國持普通護照人員試行免簽政策。日媒指出，此舉可能是為了在促進大陸與日本之間的經濟交流和貿易。

大陸外交部公告顯示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞和日本持普通護照人員試行免簽政策。大陸外交部發言人林劍22日在例行記者會上也說明此一消息。

共同社報導，在大陸經濟減速的背景下，恢復免簽可能意在促進大陸與日本之間的經濟交流和貿易。大陸國家主席習近平15日在秘魯首都利馬與日本首相石破茂舉行會談，就加強人員交流達成共識。在美國總統當選人川普上台後，美中關係進一步惡化受到擔憂，中方可能有意穩定與日本之間的關係。

大陸過去對日本允許15天以內免簽入境，但因新冠疫情蔓延而在2020年3月停止免簽措施。新冠疫情平息後，大陸為吸引外國遊客，擴大赴陸免簽對象範圍，包括以東南亞和歐洲為主的30幾個國家，但對日本則以需要採取「對等措施」為由並未恢復免簽。

大陸今年多次宣布訪陸適用免簽政策的國家，大陸國家移民管理局10月18日舉行新聞發布會，今年三季度大陸各口岸入境外國人818.6萬人次，年增48.8%；其中，通過免簽入境488.5萬人次，年增78.6%。大陸國家移民管理局表示將持續完善過境免簽等政策措施，積極會同有關部門提升外國人訪陸便利度。

此外，大陸外交部22日發布的公告也顯示將延長訪陸免簽的天數。公告表示，中方決定同步調整入境政策，將交流訪問納入免簽事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來陸經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來陸簽證。