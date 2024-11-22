香港47人案宣判後美將限制香港官員簽證 陸外交部：堅決反制

日前香港47人案宣判後，美國國務院表態將對實施《香港國安法》的香港官員做出新的簽證限制。大陸外交部發言人林劍22日表示，如果美方一意孤行，對香港特區政府官員實施簽證限制，中方將堅決反制。

林劍說，中國中央政府堅定支持香港特區維護國家安全、依法懲治各類危害國家安全的活動，堅決反對美方借有關的司法個案干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治。

他強調，美方應切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法原則和國際關係基本準則，不得以任何方式插手干涉香港事務。

林劍22日下午主持大陸外交部例行記者會，他還就以巴、俄烏局勢做出回應。

其中，就國際刑事法院（ICC）對以色列總理納坦雅胡和前國防部長加蘭特發出逮捕令，林劍說，中方反對一切違反國際法包括國際人道法的行為，譴責任何傷害平民和攻擊民用設施的做法，支持國際社會在巴勒斯坦問題上任何有助於實現公平正義、維護國際法權威的努力，希望國際刑事法院秉持客觀公正立場，依法行使職權，按照統一標準，全面善意解釋和適用《羅馬規約》與一般國際法。

至於俄羅斯總統普亭說，作為對美英等西方的回應，俄軍對烏克蘭軍工企業進行了聯合打擊，測試了沒有搭載核彈頭、代號「榛樹」的新型中程高超音速飛彈。林劍重申，中方主張透過政治手段解決危機，避免局勢升級，當前情勢下，各方應保持冷靜克制，透過對外協商推動局勢降溫，為儘早實現停火、政治解決危機累積條件。