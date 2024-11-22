大陸加碼對日本等9國單方面免簽 停留期限15日延長至30日

大陸外交部22日宣布，進一步擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日至2025年12月31日，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、馬爾他等在內的九個國家持一般護照人員試行免簽政策，並優化將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行的15日延長至30日。

大陸外交部發言人林劍22日下午主持例行記者會，就目前中方已對29個國家實施免簽政策，是否還會增加做出上述宣布。

林劍說，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家的範圍，自2024年11月30日至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、馬爾他、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持一般護照人員試行免簽政策。

他還說，中方也決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。

在此之下，林劍表示，自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

日前，大陸國家主席習近平於秘魯利馬會見日本首相石破茂，雙方確認全面推進中日戰略互惠關係，同意保持高層交往後，當時就有日媒報導稱，中國大陸政府正在考慮恢復疫情前的短期逗留免簽政策。

2003年起至2020年，中國大陸允許日本公民免簽證入境最多15天，但在疫情後一直未恢復，與此同時，日本也要求所有入境的中國大陸旅客都必須獲得簽證。

同日，大陸外交部領事司也發布通告說，包括上述一批最新宣布的9個國家，目前大陸對38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境，但不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。