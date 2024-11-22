快訊

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文 控主管行為失當

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸已和25國實現全面免簽 陸外交部：為中外人員往來創造更多便利

香港01／ 撰文：陳進安
國務院新聞辦今天（22日）舉行政策例行吹風會，外交部負責人表示，大陸已和25國實現全面免簽，將持續推出簽證便利化舉措，併為中外人員往來創造更多便利。（示意圖／Ingimage）
國務院新聞辦今天（22日）舉行政策例行吹風會，外交部負責人表示，大陸已和25國實現全面免簽，將持續推出簽證便利化舉措，併為中外人員往來創造更多便利。（示意圖／Ingimage）

國務院新聞辦今天（22日）舉行政策例行吹風會，外交部負責人表示，大陸已和25國實現全面免簽，將持續推出簽證便利化舉措，併為中外人員往來創造更多便利。

據介紹，一年以來，大陸和新加坡、泰國、哈薩克等6個國家簽署互免簽證協定，目前已和25個國家實現了全面免簽。先後對法國、德國等29個國家實行單方面免簽政策。另推出新版大陸簽證申請表，優化簡化專案達34%，填表時間大幅縮短。駐外使領館全面取消了簽證預約制度，進一步擴大免采指紋範圍，外籍人士來華簽證手續愈發便捷。

今年以來，大陸還和巴西、澳大利亞等國達成了互發10年多次、5年多次簽證安排，為中東歐等國家人員簽發5年多次簽證等，同時積极參與APEC商務旅行卡計劃，為亞太地區中外商務人員往來提供便利。

外交部領事司負責人童學軍表示，下一步，為中外人員尤其是商務人員往來創造更多便利，服務高質量發展和高水平對外開放。

延伸閱讀：

2024年亨利護照指數：新加坡排第一 大陸免簽國增加 台灣減少

大陸免簽國家範圍再次擴大 11月8日起對斯洛伐克、南韓等9國試行

文章授權轉載自《香港01》

外交部 簽證

延伸閱讀

12強賽／勝騎士沒日本簽證原因曝光 與出席中職頒獎典禮有關

慘遭大陸封殺3年！張哲瀚反擊了 首揭靖國神社賞櫻真相

金馬酒會／大陸耿軍率先開胡！「漂亮朋友」奪觀眾票選獎

大陸羽賽／楊博軒、胡綾芳不敵混雙第1種子 台將賽程落幕

相關新聞

APEC峰會習近平會黃循財 新加坡前總理李顯龍也將於24日訪華

大陸外交部網站22日宣布，應中方邀請，新加坡國務資政李顯龍將於11月24日至29日訪華。

大陸加碼對日本等9國單方面免簽 停留期限15日延長至30日

大陸外交部22日宣布，進一步擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日至2025年12月31日，對日本、保加利亞、羅馬尼...

大陸已和25國實現全面免簽 陸外交部：為中外人員往來創造更多便利

國務院新聞辦今天（22日）舉行政策例行吹風會，外交部負責人表示，大陸已和25國實現全面免簽，將持續推出簽證便利化舉措，併為中外人員往來創造更多便利。

促進經貿交流 陸擴大開放日本等9國入境免簽

大陸外交部22日公布「進一步擴大免簽國家範圍並優化入境政策的通知」，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、北馬其頓、愛...

香港47人案宣判後美將限制香港官員簽證 陸外交部：堅決反制

日前香港47人案宣判後，美國國務院表態將對實施《香港國安法》的香港官員做出新的簽證限制。大陸外交部發言人林劍22日表示，...

中方證實董軍拒與美防長會晤：責任完全在美方

東南亞國家協會國防部長擴大會議在寮國召開，美國國防部長奧斯汀計畫與中國國防部長董軍會晤，但傳因遭到中方拒絕而告吹。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。