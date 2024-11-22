大陸已和25國實現全面免簽 陸外交部：為中外人員往來創造更多便利

國務院新聞辦今天（22日）舉行政策例行吹風會，外交部負責人表示，大陸已和25國實現全面免簽，將持續推出簽證便利化舉措，併為中外人員往來創造更多便利。

據介紹，一年以來，大陸和新加坡、泰國、哈薩克等6個國家簽署互免簽證協定，目前已和25個國家實現了全面免簽。先後對法國、德國等29個國家實行單方面免簽政策。另推出新版大陸簽證申請表，優化簡化專案達34%，填表時間大幅縮短。駐外使領館全面取消了簽證預約制度，進一步擴大免采指紋範圍，外籍人士來華簽證手續愈發便捷。

今年以來，大陸還和巴西、澳大利亞等國達成了互發10年多次、5年多次簽證安排，為中東歐等國家人員簽發5年多次簽證等，同時積极參與APEC商務旅行卡計劃，為亞太地區中外商務人員往來提供便利。

外交部領事司負責人童學軍表示，下一步，為中外人員尤其是商務人員往來創造更多便利，服務高質量發展和高水平對外開放。

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文章授權轉載自《香港01》