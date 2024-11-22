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無差別攻擊事件頻傳 官學提醒赴陸風險

中央社／ 台北22日電

中國大陸發生數起無差別暴力攻擊事件。學者提醒，台灣民眾前往對岸經商或旅遊，務必注意人身安全不確定性；陸委會指出，如同過往一再地呼籲，赴陸必須注意自身安全。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛對中央社表示，由於政府長期嚴格監管與控制，對岸民眾缺乏可以對於社會治理宣洩不滿的有效管道，於是採取無差別暴力攻擊手段做為控訴體制的方式。

王智盛指出，這般無差別暴力攻擊事件增添台灣民眾前往的不確定性與風險，無法預期會在什麼樣的場合被這樣的暴力迫害傷害到、波及到；對岸目前暴露出來的風險，不僅僅在於國安層次，還有這樣的社會暴力事件。

王智盛建議，政府對於台灣民眾應有進一步的提醒，告知前往對岸的相關風險除了國安層次外，無差別暴力攻擊事件恐也使自己暴露在高風險環境中，不管是前往對岸旅遊、經商或生活，必須更加地注意人身安全不確定性。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑21日於例行記者會上表示，政府長期關注中國大陸內部動態，最近發生幾起無差別傷人事件，這可能與中國大陸經濟狀況欠佳、失業率高、冤屈無法申訴等相關。

梁文傑強調，政府持續密切注意中國大陸「社會火山」現象相關狀況，如同過往對於台灣民眾的呼籲，建議台灣民眾前往中國大陸經商、求學或旅遊，務必要注意自身安全。

國安 風險

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