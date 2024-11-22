中國-東協防長會晤 董軍：海上問題事關各方共同利益

在東協防長擴大會議舉辦後，中國-東協防長非正式會晤21日下午在寮國首都永珍舉行，由大陸防長董軍和寮國副總理兼國防部長占沙蒙共同主持。董軍說，海上問題事關各方共同利益，應建立長遠戰略眼光，穩步推進海上安全合作，努力把矛盾困難轉化為合作機會。

據大陸國防部，董軍表示，近年來，在雙方領導人的戰略引領下，中國—東協安全合作不僅造福彼此，也惠及區域乃至世界。

他說，不管國際風雲如何變幻，中方都將堅定不移和東協一道，增進團結互信，深化務實合作，弘揚東方智慧，妥善管控分歧，永遠做安危與共、守望相助的好夥伴。

但在近年南海局勢緊張，尤其中國大陸與菲律賓的主權爭議加劇下，董軍也提到，海上問題事關各方共同利益，應建立長遠戰略眼光，穩步推進海上安全合作，努力把矛盾困難轉化為合作機會。

據大陸國防部，會後，董軍與日本、泰國防務部門領導舉行會談。這是繼今年6月後，中日再次舉行防長會談，也是日本防衛相中谷元回鍋後首次，不過，中方尚未發布董軍與日、泰兩國防長會談的細節。

據日本共同社報導，在與董軍會談時，日本防衛相中谷元對解放軍在日本周邊的活動表示嚴重關切，就解放軍侵犯日本領空提出嚴正抗議，強烈要求防止再次發生，董軍則就日本在台灣和釣魚台周邊的行動表示關切。

在中國-東協防長非正式會晤前，第11屆東協防長擴大會於同日上午先行登場，董軍也出席發言。據大陸國防部，董軍說，中方願和各方一道，堅定鞏固東協中心地位，堅定不移支持完善升級現有合作架構，反對「另起爐灶」、搞「小圈子」。

董軍還提及，堅定維護域內國家團結，反對把集團政治、陣營對抗引入地區。堅定透過對話解決問題，反對挑起爭端、訴諸武力、拉幫結夥甚至引入外部勢力。堅定深化防衛安全合作，推動全球安全倡議在區域落地，打造更緊密的安全共同體。

董軍說，特別是中國與東協要以長遠眼光擴大海上共同利益，靈活多元進行海上安全合作，提升共同維護海上安全能力，為維護區域乃至世界和平穩定作出貢獻。

據中方發布，東協防長擴大會前，董軍也與紐西蘭、印度、馬來西亞防務部門領導及東協秘書長舉行會談。

另對於中美防長未能在東協防長擴大會期間舉行會晤，大陸國防部21日晚間發布發言人吳謙答記者問表示，「責任完全在美方」，認為美方不能「一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流」。