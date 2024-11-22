快訊

12強Live／2局下陳柏清投保送後連解決3人 中華0：0美國

台灣寶可夢中心聖誕節大戰推22樣皮卡丘新品！「極品醜毛衣」太Q必買

不只必勝客！ 台灣「達美樂」也漲價了 5款披薩「最多貴30元」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國-東協防長會晤 董軍：海上問題事關各方共同利益

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部長董軍在寮國參加東協防長擴大會、中國-東協防長非正式會晤期間，幾次提到海上問題。（百度百科）
大陸國防部長董軍在寮國參加東協防長擴大會、中國-東協防長非正式會晤期間，幾次提到海上問題。（百度百科）

東協防長擴大會議舉辦後，中國-東協防長非正式會晤21日下午在寮國首都永珍舉行，由大陸防長董軍和寮國副總理兼國防部長占沙蒙共同主持。董軍說，海上問題事關各方共同利益，應建立長遠戰略眼光，穩步推進海上安全合作，努力把矛盾困難轉化為合作機會。

據大陸國防部，董軍表示，近年來，在雙方領導人的戰略引領下，中國—東協安全合作不僅造福彼此，也惠及區域乃至世界。

他說，不管國際風雲如何變幻，中方都將堅定不移和東協一道，增進團結互信，深化務實合作，弘揚東方智慧，妥善管控分歧，永遠做安危與共、守望相助的好夥伴。

但在近年南海局勢緊張，尤其中國大陸與菲律賓的主權爭議加劇下，董軍也提到，海上問題事關各方共同利益，應建立長遠戰略眼光，穩步推進海上安全合作，努力把矛盾困難轉化為合作機會。

據大陸國防部，會後，董軍與日本、泰國防務部門領導舉行會談。這是繼今年6月後，中日再次舉行防長會談，也是日本防衛相中谷元回鍋後首次，不過，中方尚未發布董軍與日、泰兩國防長會談的細節。

據日本共同社報導，在與董軍會談時，日本防衛相中谷元對解放軍在日本周邊的活動表示嚴重關切，就解放軍侵犯日本領空提出嚴正抗議，強烈要求防止再次發生，董軍則就日本在台灣和釣魚台周邊的行動表示關切。

在中國-東協防長非正式會晤前，第11屆東協防長擴大會於同日上午先行登場，董軍也出席發言。據大陸國防部，董軍說，中方願和各方一道，堅定鞏固東協中心地位，堅定不移支持完善升級現有合作架構，反對「另起爐灶」、搞「小圈子」。

董軍還提及，堅定維護域內國家團結，反對把集團政治、陣營對抗引入地區。堅定透過對話解決問題，反對挑起爭端、訴諸武力、拉幫結夥甚至引入外部勢力。堅定深化防衛安全合作，推動全球安全倡議在區域落地，打造更緊密的安全共同體。

董軍說，特別是中國與東協要以長遠眼光擴大海上共同利益，靈活多元進行海上安全合作，提升共同維護海上安全能力，為維護區域乃至世界和平穩定作出貢獻。

據中方發布，東協防長擴大會前，董軍也與紐西蘭、印度、馬來西亞防務部門領導及東協秘書長舉行會談。

另對於中美防長未能在東協防長擴大會期間舉行會晤，大陸國防部21日晚間發布發言人吳謙答記者問表示，「責任完全在美方」，認為美方不能「一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流」。

國防部 東協 董軍

延伸閱讀

日本10月核心CPI仍高於央行目標 支撐升息預期 日圓走揚

晶華酒店耶誕樹點燈 潘思亮：拚觀光 借鑑日本

日股明年喊衝 分批加碼

信義日本社長：日房市看漲 成資金避風港

相關新聞

中國-東協防長會晤 董軍：海上問題事關各方共同利益

在東協防長擴大會議舉辦後，中國-東協防長非正式會晤21日下午在寮國首都永珍舉行，由大陸防長董軍和寮國副總理兼國防部長占沙...

陸駐英大使鄭澤光：堅決反對單邊主義和保護主義

繼日前中英領導人會見，雙方因「香港」議題一度氣氛突變後，中國大陸駐英國大使鄭澤光於當地時間21日，在倫敦的一場論壇上喊話...

日中防長會談 中谷元強烈關切中國軍方在日周邊活動 抗議侵犯領空

據日本共同社報導，日本防衛相中谷元21日在寮國首都永珍與中國大陸國防部長董軍會談，對中國軍方在日本週邊的活動表示強烈關切...

「以中國大陸人士申請」 梁文傑：薄瓜瓜非持英護照來台

中共前高官薄熙來之子薄瓜瓜傳明天（廿三日）在新竹舉辦婚禮，其身分和國安疑慮備受關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天在記者...

習近平結束南美訪程 返北京途中短暫訪問摩洛哥

據路透社，摩洛哥國家通訊社馬格里布通訊社(Maghreb Arabe Press)報導，中國國家主席習近平周四對摩洛哥進...

春哥侃陸／1背景、2動作、3熱詞 看中共為何頻頻肅貪

近日中共肅貪動作頻密，形形色色、來自不同山頭的各類官員不是被公告「接受調查」就直接「失聯」。在中共這波風風火火的打虎動作背後，聯合報資深香港特派員李春，為讀者耙梳出「1個背景、2個動作、3個新熱詞」，揭露在明年1月將召開的中共中紀委四中全會前，為何要抓一批貪官？「靠金融吃金融」甚至「靠故宮吃故宮」，又如何成為熱議的「新詞」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。