陸駐英大使鄭澤光：堅決反對單邊主義和保護主義

繼日前中英領導人會見，雙方因「香港」議題一度氣氛突變後，中國大陸駐英國大使鄭澤光於當地時間21日，在倫敦的一場論壇上喊話，中英兩國應共同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體系，堅決反對單邊主義和保護主義，抵制國際體系碎片化。

據中新社，第七屆中英經貿論壇於當地時間21日在倫敦舉行，來自中英政界、工商界約400名代表出席。

鄭澤光表示，當前，世界百年變局加速演進，世界經濟成長乏力，各國都面臨地緣政治動盪、單邊主義和保護主義抬頭等挑戰。所有負責任的國家都應攜起手來，捍衛多邊主義與國際貿易體系，維護全球產業鏈與供應鏈穩定，並推動國際和平與合作。

他說，中英兩國都是多邊體系的倡導者和受益者，兩國應共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體系，堅決反對單邊主義和保護主義，抵制國際體系碎片化。

鄭澤光表示，兩國政府應攜手合作，共同為企業創造公平、公正、非歧視性的營商環境，推動雙方發展戰略對接和市場互聯互通。希望兩國工商界搶抓機遇，共同開創中英經貿合作新局面，為推動中英關係長期健康穩定發展做出新的貢獻。

據中方發布訊息稱，英國投資大臣波比．古斯塔夫森表示，英中兩國之間正在加強雙邊接觸，只有加強合作，才能共同推動成長，實現更加繁榮的發展。