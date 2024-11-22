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日中防長會談 中谷元強烈關切中國軍方在日周邊活動 抗議侵犯領空
據日本共同社報導，日本防衛相中谷元21日在寮國首都永珍與中國大陸國防部長董軍會談，對中國軍方在日本週邊的活動表示強烈關切，並對中國軍方侵犯日本領空提出嚴正抗議，強烈要求防止再次發生。
但雙方一致同意，為建構日本首相石破茂和中國國家主席習近平確認的「戰略互惠關係」，將推進防衛部門間的對話。這是中日兩國繼今年6月後再次舉行雙邊防長會談，也是中谷就任後的首次。
報導稱，中谷在會談伊始，就中國軍事活動趨於活躍強調「嚴重關切」，同時表示「防衛部門間保持坦率的討論和溝通極其重要」。
董軍對日本在台灣和釣魚島（日稱尖閣諸島）的行動表示關切，同時回應稱，兩國防衛部門進行面對面討論對中日關係和地區和平有著重要意義。
報導稱，關於中國的軍事活動，8月軍機首次侵犯日本領空。日本政府本月19日發布消息稱，中方稱是因技術問題，無意進入任何國家領空，承認了相關事實，並表示將努力防止再次發生。
雙方商定將妥善運用去年5月開始運用的日中防務部門間直通專線。而為恢復2019年後中斷至今的自衛隊和中國軍隊間交流，雙方確認將推動防衛部門間的對話與交流。
大陸國防部網站並未揭露董軍與中谷元會談的訊息。但針對董軍未與美國防部長奧斯丁會談，昨大陸國防部發言人吳謙指出，此次東協防長擴大會期間未舉行中美防長會晤，責任完全在美方。美方不能一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流。當務之急是美方應立即改正錯誤，實際尊重中方核心利益，並努力為兩軍高層交往創造有利條件。
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