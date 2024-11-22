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「以中國大陸人士申請」 梁文傑：薄瓜瓜非持英護照來台
中共前高官薄熙來之子薄瓜瓜傳明天（廿三日）在新竹舉辦婚禮，其身分和國安疑慮備受關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天在記者會上進一步說明指，我方沒有資料顯示他有英國籍，重申薄瓜瓜是以中國大陸人士身分，依規定申請來台團聚，至於會不會申請在台灣定居，「這是未來的事」，台灣也不會成為中共貪腐官員的避風港。
梁文傑昨天就薄瓜瓜的國籍、紅色背景，是否可能因此成為其家人來台管道，造成台灣成為中共貪腐高官的「避風港」等疑慮，做出回應。
梁文傑說，薄瓜瓜案完全依照規定執行，「他是中國大陸人士，與台灣人士結婚後，依照我方規定申請來台團聚」。
對於外傳薄瓜瓜可能有英國籍，或是持英國護照來台，梁文傑說，「我們並沒有資料顯示他有英國籍，他在申請的時候就是中國大陸人士」。
梁文傑繼續表示，團聚是人倫之常，由於他們（薄瓜瓜、許惠瑜）已經結婚，我方按照正常程序處理，「不太可能因為他姓薄就不讓他進來」。至於薄瓜瓜未來會不會提出在台灣定居申請，「這是未來的事」，若有會依照正常程序處理。
梁文傑也說，北京或中共到底在不在意、探不探聽，並非我政府審核時須要考慮的問題。至於台灣會不會成為中共貪腐官員的避風港，「我想他們比較喜歡去美國多啦」。
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