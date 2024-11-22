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習近平訪巴西 2國升為「命運共同體」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平（左）在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統魯拉（右）舉行會談。（新華社）
大陸國家主席習近平（左）在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統魯拉（右）舉行會談。（新華社）

大陸國家主席習近平廿日對巴西進行國是訪問，並與巴西總統魯拉會談，兩人共同宣布將雙邊關係提升為「中巴命運共同體」，同時將共建「一帶一路」倡議與巴西發展戰略對接。雙方並簽署涉及經貿、投資等卅八份合作文件。另外，巴方重申堅持「一個中國原則」。

根據中巴兩國聯合聲明，雙方一致決定，將雙邊關係定位提升為「攜手建構更公正世界、更永續星球的中巴命運共同體」。習近平表示，這彰顯了兩國關係的全球性、戰略性、長遠性，中方願同巴方一道，做相互成就的黃金搭檔。中巴關係正處於歷史最好時期。

習近平與魯拉會後共同召開記者會。習近平表示，大陸願同巴西一道，堅定捍衛真正的多邊主義，雙方要繼續在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊機制內密切合作，共同應對飢餓與貧窮、區域衝突、氣候變遷、網路安全等傳統與非傳統領域安全挑戰。

魯拉表示，巴中合作具有戰略意義和世界影響。大陸是巴西最重要貿易和投資夥伴，大陸企業在巴西有力促進了巴西經濟社會發展。

魯拉在會談時則提到，兩國加強發展策略對接，將極大助力巴西再工業化進程，促進南美一體化建設。歡迎更多大陸企業到巴西投資合作。巴方期待提升與大陸互聯互通和物流水平。

他並強調，巴方反對「新冷戰」，主張推進世界多極化，提升全球南方的話語權和影響力。

在中巴聯合聲明內，巴方稱重申堅持一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

去年中巴雙邊貿易額達到創紀錄的一五七五億美元，巴西是大陸最大的農產品進口來源國。根據巴西政府網站，自二○○四年魯拉首次訪陸以來，中巴貿易額已成長超過十七倍。

巴西 習近平 魯拉

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