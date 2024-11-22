庭審自辯第2天 黎智英：曾要蘋果日報勿針對川普

香港法院昨天續審香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力案，庭審大量時間的問答都圍繞著黎智英是否干預蘋果日報採編，前壹傳媒高層作供和黎智英的辯解。其中揭出訊息，黎智英當年反對針對川普不利的文章。

黎智英案庭審自辯第二天，開門話題是黎智英二○二○年五月二十九日，在紐約時報發表一篇題為「我的Twitter帖文真的會威脅中國國家安全嗎？」的文章。辯方律師關文渭主問，因何黎認為國安法通過後，蘋果日報和言論自由都會迎來終結。黎智英回稱，國安法涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇，「可以涵蓋任何東西」。

接著這個話題，辯方在庭上展示訊息，指黎智英那年六月要時任壹傳媒行政總裁的張劍虹，提醒國際組員工「不要跟紐約時報和ＣＮＮ針對川普，我們蘋果卻要靠川普政府支持保命，這樣做不太好」。

黎智英就此回應說，紐約時報和ＣＮＮ都是反川普媒體，他一直沒有介入蘋果國際組跟隨紐時和ＣＮＮ立場的做法，直至有需要向川普尋求協助，阻止港版國安法實施，他才提出勿針對川普。黎智英重申，不能一邊尋求川普協助，一邊發布針對川普的文章。

此後的提問和答辯，內容多數都圍繞著黎智英向壹傳媒高層張劍虹、陳沛敏等人發出的訊息，包括法官都問那些是否指示。

其中香港傳媒最留心的一問，是庭上展出在反送中運動期間有人衝擊立法會大樓後，黎智英向蘋果日報副社長陳沛敏發出訊息。他指事件中由於無人受傷，不算是嚴重暴力，但仍然造成破壞和違法的暴力行為，形容做法是錯，希望讓參與的人向社會大眾解釋，幫助他們獲取社會同情。黎智英又強調，訊息只是建議而非指示。

另一關鍵內容，是黎智英否認要求陳沛敏草擬制裁名單。辯方大律師關文渭問到，黎智英在時任美國總統川普二○二○年七月簽署「香港自治法案」的行政命令，要對中央及香港實施制裁措後，透過WhatsApp向陳沛敏等多人發送命令全文。

陳沛敏早前作供指，黎智英當時建議她草擬一份制裁名單。黎智英說自己只是轉發，沒有看過文章內容。他轉發陳沛敏，是讓對方看是否有新聞價值。但黎智英否認他有要求陳沛敏草擬一份名為「shit list」的制裁名單。黎智英說「制裁名單」非其主意，他不會使用此字，忘記檔案從何而來。