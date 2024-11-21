會見台機械工業同業公會 宋濤：陸方始終堅持「九二共識」

美國總統大選後，大陸加緊布局兩岸關係。大陸國台辦主任宋濤此次江蘇行，除在蘇州出席台商座談會及台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會外，還赴南通會見台灣機械工業同業公會理事長、大立機器工業股份有限公司總經理莊大立一行。宋濤說，陸方始終堅持一中原則「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來勢力的干涉，與台灣同胞一起增進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展。

宋濤與莊大立一行的會晤於21日傍晚18時半許舉行，陸方官員除大陸國台辦秘書局局長王冰、新聞局局長陳斌華、新任國台辦經濟局長彭慶恩、經濟局四級調研員田粲、宋濤秘書范廣進、江蘇省台辦主任練月琴等人。

而台商部分則由莊大立率團，團員包括祕書長許文通、副理事長林奕傑、常務理事蕭文龍、常務監事張市育、大陸經貿專委會會長藍敏雄、工具機業專業委員會會長王陳鴻、上海聯絡處主任委員胡展飛等人。

宋濤在會見上表示，這兩日（20、21日）分別參加加在蘇州的台商座談會、兩岸產業對接會，接著又與台灣機械工業同業公會一行會晤，感受到兩岸產業對對接的熱情，也感受到兩岸企業家加強合作的意願。

宋濤說，中共二十屆三中全會提出360多項的改革措施，對推進中國式現代化建設擘畫藍圖，大陸會持續不斷增進台灣同胞的福祉政策和制度的保障，推動兩岸融合發展，助力台灣同胞能參與中國式現代化的建設，並幫助台灣同胞率先分析中國式現代化建設的機遇和成果。

宋濤強調，陸方始終堅持一個中國原則「九二共識」，堅決反對台獨分裂勢力和外來勢力的干涉，與台灣同胞一起增進兩岸的交流合作，推動兩岸關係和平發展。

莊大立則說，台灣機械公會從2004年開始兩岸交流，是工會非常重視的交流會，大陸和台灣兩邊都會派出產業菁英，進行技術上的發展和交流，從大陸方面學習到很多。他再稱，台灣和大陸機械產業的交流已有很久時間，大陸很多公司都對台灣機械設備非常熟悉，大陸日前公布以舊換新等政策，冀大陸也能給予台企多些機會和照顧。

莊大立再說，台灣機械產業來大陸設廠已有非常久歷史，很多公司本來在台灣規模不大，但到大陸利用在地廣大市場還有相對低廉的成本，這讓台灣這些企業規模愈做愈大，「是有目共睹的」。而現在大陸已不像過去，大陸的人才發展非常迅速，相信接下來很多事都可以互相交流。