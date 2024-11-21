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董軍拒中美防長會晤 陸證實：責任完全在美方

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部長董軍此次未能在東協防長擴大會期間，和美國國防部長奧斯汀舉行會晤。（路透）
大陸國防部長董軍此次未能在東協防長擴大會期間，和美國國防部長奧斯汀舉行會晤。（路透）

東南亞國家協會國防部長擴大會議在寮國召開，美國國防部長奧斯汀計畫與大陸國防部長董軍會晤，但傳因遭到中方拒絕而告吹。對此，大陸國防部21日晚間證實表示，「責任完全在美方」，認為美方不能「一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流」。

大陸國防部官方微信公眾號「國防部發布」21日晚發布訊息，稱大陸國防部新聞發言人吳謙就中美防長未舉行會晤答記者問時表示，此次東協防長擴大會期間未舉行中美防長會晤，責任完全在美方。

吳謙說，「美方不能一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流。」當務之急是美方應立即改正錯誤，實際尊重中方核心利益，並努力為兩軍高層交往創造有利條件。

就在「拜習會」召開後，東南亞各國國防部長和代表20日在寮國舉行安全會談，原定舉行中美將舉行防長會晤，不過，五角大廈發言人辛赫當天稱，美方的確提出美中防長會面的請求，但很可惜未能納入奧斯汀出席會議的行程中。

接著，美媒CNN引述美國官員表示，董軍拒絕與奧斯汀會談的理由，與美國近期的對台軍售案有關。

上月25日，美國宣布總價值為19億8800萬美元，包括先進地對空飛彈系統（NASAMS），與AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統的對台軍售案，是最近，也是金額最大的一筆，這是美國總統拜登任內第17度對台軍售。

國防部 美國 軍售

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