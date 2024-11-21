董軍未與奧斯丁會晤 北京提軍售台灣：責任完全在美方

大陸國防部長董軍並未在寮國東協防長擴大會議期間，與美國防長奧斯丁會晤，對此大陸國防部發言人吳謙21日晚間表示，「責任完全在美方」，他強調「美方不能一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流」。

據大陸國防部官微21日晚間消息，吳謙以「答記者問」方式回應董軍未與奧斯丁會晤，他表示，此次東協防長擴大會期間未舉行中美防長會晤，責任完全在美方。「美方不能一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流」。

吳謙強調，「當務之急是美方應立即改正錯誤，切實尊重中方核心利益，努力為兩軍高層交往創造有利條件」。

另據大陸國防部消息，董軍21日上午在第11屆東協防長擴大會議中發言指出，當今世界變亂交織，各國人民對和平與發展的期盼渴望日益高漲。亞太地區保持總體穩定，但被捲入地緣衝突的風險現實存在。「我們今天的戰略選擇關乎地區未來安危和人民福祉。各國應攜起手來，齊心協力守護美好家園」。

董軍表示，大陸願同各方一道，堅定鞏固東協中心地位，堅定不移支持完善升級現有合作架構，反對「另起爐灶」、搞「小圈子」。堅定維護域內國家團結，反對把集團政治、陣營對抗引入地區。堅定通過對話解決問題，反對挑起爭端、訴諸武力、拉幫結夥甚至引入外部勢力。堅定深化防務安全合作，推動全球安全倡議在地區落地，打造更加緊密的安全共同體。

他呼籲，特別是大陸與東協「要以長遠眼光擴大海上共同利益，靈活多樣開展海上安全合作，提升共同維護海上安全能力，為維護地區乃至世界和平穩定作出貢獻」。

據官方透露，會前董軍與紐西蘭、印度、馬來西亞防務部門領導和東協秘書長舉行會談。