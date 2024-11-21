美國ITC初定：京東方侵犯三星OLED專利 但不禁售

美國國際貿易委員會 （ITC） 初步裁決，大陸面板大廠京東方侵犯三星顯示（Samsung Display）的三項技術專利，但三星Display要求在美國禁售京東方相關侵權產品的要求被ITC拒絕了。

ITC最終的裁決將會在明年3月做出，而這可能會影響到將採用京東方螢幕的蘋果iPhone SE 4 的發布。

韓國媒體The Elec報導，三星Display於 2022 年 12 月向 ITC 提起針對 17 家美國進口商和批發商的有機發光二極體 （OLED） 專利侵權調查案。隨後，京東方於 2023年3月被列為該案的被告。

報導稱，美國進口商和批發商被認定侵犯三星Display的四項專利，京東方則侵權了三星Display的三項專利。因為，這些美國進口商和批發商進口和銷售的OLED，除了來自京東方之外，還有來自其他中國OLED面板廠商。

在三星Display對美國進口商和批發商提起 ITC 專利糾紛後，京東方、華星光電、天馬和維信諾等中國OLED面板廠商聯合向專利審判和上訴委員會 （PTAB） 提交了三星Display專利的無效申請（IPR）。

雖然ITC初步認定京東方侵犯三星Display的三項專利，但是並未接受三星Display關於「禁止向美國進口和銷售專利侵權產品」的申請。ITC認為，這「對美國的行業沒有影響。」

一位專利行業負責人表示，由於ITC也考慮了對美國行業和市場的影響，因此即使被判定為專利侵權，也可能不受進口或銷售的限制。

另一位官員評論說，行政法法官似乎確定沒有足夠的證據支持京東方的專利侵權對美國公司或行業產生了負面影響。

預計三星顯示將要求 ITC 重新考慮其不接受美國進口和銷售禁令的初步決定。

120天後，由六名成員組成的 ITC 委員會將會對此案件做出最終決定。如果總統在 60 天內批准，它將最終生效。由於初步決定是在今年11月15 日做出的，因此預計ITC將在2025年3月做出最終結論，並在2025年4~5月最終生效。

不過，ITC的初步裁決確認了京東方等長對於三星Display的專利侵權，這可能有利於三星Display隨後在美國對京東方等企業發起的剩餘訴訟。

值得一提的是，傳京東方已經成功擊敗三星，成為了蘋果 iPhone SE 4 OLED面板的主要供應商，因蘋果試圖以每片OLED面板25美元的價格採購，由於三星無法接受這個價格，因此讓京東方成為直接的替代供應商。

但是如果京東方最終被判斷侵權三星Display的專利，而京東方將供應蘋果 iPhone SE 4 的OLED面板也涉及相關專利，那麼可能將導致蘋果推遲 iPhone SE 4 的發布，甚至可能需要考慮更換供應商。