王金平成立智庫 陸委會：政府也致力於兩岸和平

前立法院長王金平宣布成立中道和平聯盟智庫，主張透過智庫提出方案，致力於兩岸和平、國內和諧。陸委會表示，王金平的目標與政府一致，維持中華民國的生存發展為根本原則。

大陸委員會（陸委會）21日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，關於王金平提到致力於兩岸和平、國內和諧，這個目標與政府是一致的；關於王金平論及要以百姓利益為優先、拋開不必要成見、擱置暫時無解的爭議等，「我想這些話都算是對兩岸現況有所建言」。

梁文傑強調，維持中華民國的生存發展是根本原則，呼籲中共必須正視中華民國的存在，才能夠務實地改善兩岸關係；不管是什麼共識，中共都必須正視中華民國的存在，如果只想要消滅中華民國，兩岸關係只會愈走愈遠。