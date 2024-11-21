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綠委擬提「呂禮詩條款」砍退俸 陸委會：樂觀其成

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
前海軍艦長呂禮詩在中共珠海航展「中國強」的言論，引發綠委擬提案修訂「兩岸條例」，將規範處罰對象擴及校級以上且領有終身俸的退伍軍人，陸委會副主委梁文傑21日對此表示樂觀其成。記者陳宥菘／攝影
前海軍艦長呂禮詩在中共珠海航展「中國強」的言論，引發綠委擬提案修訂「兩岸條例」，將規範處罰對象擴及校級以上且領有終身俸的退伍軍人，陸委會副主委梁文傑21日對此表示樂觀其成。記者陳宥菘／攝影

前海軍艦長呂禮詩日前參加中共珠海航展，受訪稱想讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」，引發議論。有綠委擬提案修訂「兩岸條例」，將規範處罰對象擴及校級以上且領有終身俸的退伍軍人。對此，陸委會副主委梁文傑21日表示樂觀其成。

陸委會上周曾表示，呂禮詩是「少校」退役，並非現行「兩岸人民關係條例」適用對象，無法開罰。民進黨立委邱志偉為此擬祭出「呂禮詩條款」，提案修正「兩岸條例」九條之三，規範退役將領擴及「少校以上且領有終身俸人員」，若有妨害國家尊嚴行為最重可剝奪月退俸。退輔會主委嚴德發21日也表達支持。

梁文傑21日在例行記者會上表示，今天各界都有呼籲要求修正相關法律，並對呂禮詩的行為給予適當的處罰，退輔會主委嚴德發也表示支持。「基本上陸委會認為這個是有必要去處理的，樂觀其成」。

但梁文傑指出，因為法律沒有辦法窮盡規範所有言行，有一些界線其實是關乎基本的道德和良知，希望大家要珍惜台灣的民主自由，不要打著言論自由的旗幟來傷害自由。他並強調，「如果中華民國不存在，什麼自由都不會有，香港的47人案和黎智英的事情就是血淋淋的的例子」。

對於大陸近期發生多起無差別攻擊事件，陸委會表示，這可能與當前大陸經濟狀況不好、失業率非常高、有冤屈無法申訴有關，有意見認為是「社會火山」的現象。政府會密切注意這樣的情況，也呼籲國人去大陸經商、求學、旅遊，都要注意自身安全。

另外，公視專題節目香港特約記者鄧卓儒，2019年11月在紀錄片拍攝工作時被捕，2022年被裁定「在公眾地方管有攻擊性武器」罪成，判囚15個月；鄧提出上訴，香港高等法院20日開庭處理。

梁文傑表示，鄧卓儒記者是在2019年被捕，當時陸委會曾經由香港辦事處委請香港記者協會來協處，2020年以後便沒有再接獲家屬、鄧卓儒本人或其他單位的求助。他並對要去香港經商、求學、採訪的國人表示提醒、注意。

梁文傑 陸委會 香港

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