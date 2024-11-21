快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

薄瓜瓜將辦婚禮 陸委會梁文傑：無資料顯示他有英國籍

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑21日主持陸委會例行記者會。記者陳政錄／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑21日主持陸委會例行記者會。記者陳政錄／攝影

前中共高官薄熙來之子薄瓜瓜近日低調來台，傳周末舉辦婚禮，其身分和國安疑慮備受關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑21日在記者會上進一步說明，我方沒有資料顯示他有英國籍，重申薄瓜瓜是以中國大陸人士身分，依規定申請來台團聚，至於會不會申請在台灣定居，「這是未來的事」，台灣也不會成為中共貪腐官員的避風港。

梁文傑21日主持陸委會例行記者會，就薄瓜瓜的國籍、紅色背景，但是否可能因此成為其家人來台管道，造成台灣成為中共貪腐高官的「避風港」等疑慮，做出回應。

梁文傑說，薄瓜瓜案完全依照規定執行，「他是中國大陸人士，與台灣人士結婚後，依照我方規定申請來台團聚」。

因此，對於外傳薄瓜瓜有英國籍，或是持英國護照來台，梁文傑說，「我們並沒有資料顯示他有英國籍，他在申請的時候就是中國大陸人士」。

梁文傑繼續表示，團聚是人倫之常，由於他們已經結婚，我方按照正常程序處理，「不太可能因為他姓薄就不讓他進來」。至於薄瓜瓜未來會不會提出在台灣定居申請，「這是未來的事」，若有會依照正常程序處理。

梁文傑也說，北京或中共到底在不在意、探不探聽，並非我政府審核時須要考慮的問題。至於台灣會不會成為中共貪腐官員的避風港，「我想他們比較喜歡去美國多啦」，目前台灣還沒有這樣的問題。

就薄瓜瓜一案，陸委會上周五曾發聲明表示，本案為中國大陸人士依我方規定申請來台團聚，因申請人身分特殊，政府對全盤狀況均有所掌握；就後續進展，海基會秘書長羅文嘉當時說，目前未收到該案相關申請，若有會依規定進行。羅文嘉也表態「希望天下相愛的人都能得到幸福」。

根據海基會，兩岸人民結婚及申辦大陸配偶來台有相關的程序規定，若一方為中國大陸籍，來台前須先於大陸民政部門登記結婚、辦理公證書，再到海基會辦理文書驗證，後向移民署申請「大陸配偶來台團聚」，接著在機場面談後，於台灣戶政事務所完成辦理結婚登記。

不過，若是長期居住在第三地的大陸地區人民，亦可在第三地登記後，經檢附我政府駐外機構驗證文件通過面談後來台團聚，並在台辦理結婚。據了解，薄瓜瓜已在海外和我國民登記結婚，所以此次是藉此模式申請來台團聚。

薄瓜瓜擬於本周末在台灣辦婚禮，他的身分、國安疑慮持續受到討論。（路透資料照）
薄瓜瓜擬於本周末在台灣辦婚禮，他的身分、國安疑慮持續受到討論。（路透資料照）

梁文傑 結婚 薄瓜瓜

延伸閱讀

羅文嘉爆料：有台灣年輕人在天安門比V被留置3天

前艦長呂禮詩哽咽讚大陸 陸委會指「1原因」無法開罰：籲社會共同譴責

陸配遞補立委掀議 陸委會梁文傑以非聯合國成員「科索沃」為例

曾喊「對陸徵60%關稅」…若川普對陸加稅 陸委會：提醒台商分散市場

相關新聞

薄瓜瓜將辦婚禮 陸委會梁文傑：無資料顯示他有英國籍

前中共高官薄熙來之子薄瓜瓜近日低調來台，傳周末舉辦婚禮，其身分和國安疑慮備受關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑21日在記者...

中國商船疑破壞波羅的海電纜 中：應保護航行權

波羅的海2條海底光纖通訊電纜日前被切斷，形跡可疑的中國商船「伊鵬3號」遭丹麥海軍監控。中國外交部發言人林劍今天說，目前不...

進一步去美元化 巴西開發銀行獲陸50億人民幣貸款

中國國家開發銀行當地時間20日與巴西國家經濟社會發展銀行（巴西開發銀行，BNDES）簽署人民幣50億元的貸款協議。此自金...

阿根廷總統曾罵「中共領導是殺人犯」 晤習近平卻大轉彎

中國國家主席習近平在G20峰會期間會見阿根廷總統米雷伊，米雷伊去年底在競選總統期間稱中國領導人是「殺人犯」和「小偷」，強...

「獻忠式」襲擊頻現 官方「藍底白字」通報難安民心

上周以來，中國發生至少三起無差別攻擊、「獻忠式」襲擊事件，導致至少43人死亡，超過60人受傷。公安部要求從風險源頭防控、...

黎智英曾要求蘋果報導莫針對川普 盼阻止國安法通過

香港壹傳媒創辦人黎智英今天在法庭上表示，2020年他為了請求時任美國總統川普阻止香港國安法通過，因此要求蘋果日報的報導不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。