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中國商船疑破壞波羅的海電纜 中：應保護航行權

中央社／ 北京21日電
大陸外交部發言人林劍。（新華社）
大陸外交部發言人林劍。（新華社）

波羅的海2條海底光纖通訊電纜日前被切斷，形跡可疑的中國商船「伊鵬3號」遭丹麥海軍監控。中國外交部發言人林劍今天說，目前不掌握這艘船隻的具體情況，中方希望中國船隻的「正常航行權利和合法權益」得到有效保護。

中國外交部下午舉行例行記者會，林劍在回答外媒詢問時，作上述表示。

林劍在回答時首先說，「我目前不掌握你提到的中國船隻的具體情況，建議向中方的主管部門詢問」。

他宣稱，中國在海底基礎設施保護問題上的立場是一貫的、明確的，中方願依據國際法與「有關方」保持溝通，共同維護國際海底基礎設施安全。

林劍又說，中方也希望，中國船隻的「正常航行權利和合法權益」得到有效保護。

瑞典電視台（SVT）報導，中國商船「伊鵬3號」17日至18日行經瑞典哥特蘭島（Gotland）及奧蘭島（Öland）外海時，波羅的海2條海底光纖通訊電纜即先後被破壞。北約國家軍艦於是尾隨「伊鵬3號」航行，直到其離開波羅的海。

報導指出，丹麥海軍20日上午在喀得加海峽（Kattegat）的丹麥海域，對「伊鵬3號」進行近距離監控。截至報導時，「伊鵬3號」仍停在喀得加海峽南部海域。

挪威廣播公司（NRK）則報導，挪威、瑞典及丹麥媒體均曾向當地中國大使館詢問此事，但得到的回覆一致，均聲稱中國大使館關注這個事件，但目前對事件中提及的細節並不知情。

有網傳消息指出，丹麥海軍已登上「伊鵬3號」檢查，發現船長是俄羅斯籍，當即逮捕，一度引起熱議，但始終沒有得到官方證實。另有報導指出，一名曾短暫上船的俄籍領航員指稱，「伊鵬3號」沒有可疑之處，船上都是中國籍船員。

丹麥 海軍 瑞典

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