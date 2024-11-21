進一步去美元化 巴西開發銀行獲陸50億人民幣貸款

中國國家開發銀行當地時間20日與巴西國家經濟社會發展銀行（巴西開發銀行，BNDES）簽署人民幣50億元的貸款協議。此自金磚國家去年擴容以來，成員國重點討論使用美元以外的貨幣進行交易，此舉被視為是邁向擴大美元以外資金交易的第一步。

大陸國家主席習近平與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）當地時間20日上午於巴西利亞總統官邸黎明宮舉行會談，雙方在訪問期間簽署經貿、投資、永續發展、科技、人工智慧和全球發展合作等領域30多項雙邊合作文件。路透指出，中巴兩國簽署37項涵蓋不同領域的合作協議，其中包括上述貸款協議。

聯合早報報導，巴西開發銀行在聲明中指出，這份三年貸款協議將為該行在不同領域的項目提供信貸。巴西開發銀行行長莫卡丹特（Aloizio Mercadante Oliva）表示，該行持續擴張國際業務，讓巴西資金趨於多元化，能提振項目的借貸。人民幣貸款能為巴西企業家、尤其是出口商，提供天然的匯率保障。

巴西總統魯拉積極倡導上述舉措，並在不久前的金磚國家峰會上強調，急需「為金磚國家成員國尋找交易的替代貨幣」。巴西將在明年接任金磚國家輪值主席國，上述舉措將是未來幾個月的討論重點之一。

金磚國家近年積極推動去美元措施，像是新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫今年8月在新開發銀行第9屆理事會時提出，新開發銀行將擴大成員國本幣融資，為該行在2022年至2026年的主要戰略目標之一。新開發銀行正在建立以永續發展為導向的本幣融資，目標是將以成員國本幣融資比率提升到30%。