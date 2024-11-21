珠海無差別撞人事件後 當地官員多次前往各地視察

大陸珠海11日晚間發生無差別駕車撞人事件，時隔9日，珠海市委書記陳勇、市長黃志豪20日上午赴學校、農貿市場、商業綜合體等地督導檢查公共安全工作，強調採取更加有力有效舉措，抓實抓細公共安全工作落實，舉一反三開展風險源頭治理，全面加強社會面防控。

「珠海發布」微信公眾號21日發文，陳勇、黃志豪先後前往小學、幼兒園、中學和職業學校，檢查硬體隔離設和保全力量配備。陳勇指出，校園安全關乎千家萬戶的幸福安寧，要加強警校聯動和校內保衛力量規範化建設，完善校園防護設施，強化校園及周邊治安環境，切實築牢校園安全防線。並要高度重視學生心理健康，科學做好心理問題預防和干預疏導。

視察珠海人流量最大的農貿市場之一的香洲區獅山街道南坑市場時，陳勇察看消防及安保設施、安全出口設置，了解日常經營和應急預案制定情況，要求相關部門和市場管理者切實扛起責任，持續加強安全監管，確保各項防範措施落細落實落到位，並要加強公共安全治理宣傳。

在珠海當地較大的區域商業綜合體鬥門招商花園城，黃志豪強調要聚焦公共場所安全防範，用足用好人防、物防、技防相結合等手段，把各種風險想在前、漏洞補在前、準備做在前。要深入細緻做好各類矛盾糾紛排查化解，完善多元預防調處化解綜合機制，努力把矛盾解決在基層、化解在萌芽。

珠海11日晚間發生無差別駕車撞人事件後，大陸國家主席習近平作出重要指示指出各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控。珠海當地官員這兩周除密集召開相關工作會議，也前往醫院探望傷者、到各地進行視察。

以這一周來說，珠海省委書記黃坤明和珠海省長王偉中也在18日前往視察餐飲市場、物流企業和能源供應設施等，就安全生產工作進行督導檢查，強調緊盯重點領域、重點部位、重點環節全面深入開展排查整治。