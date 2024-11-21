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習近平拉攏魯拉 中國升級與巴西雙邊關係

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中國國家主席習近平與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）在當地時間20日上午於巴西利亞總統官邸黎明宮舉行會談。（取自中國外交部官網）
中國國家主席習近平與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）在當地時間20日上午於巴西利亞總統官邸黎明宮舉行會談。（取自中國外交部官網）

時隔5年，中國國家主席習近平週三（11月20日）赴巴西首都巴西利亞展開國事訪問，並與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）會晤，紀念中巴建交50週年，並簽署多達37項協議，內容涉及基礎設施、能源和農業企業。

中方聲明指出，北京將中巴關係定位提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」，同時將「共建一帶一路倡議與巴西發展戰略對接。習近平稱，中巴關係當前處於「歷史最佳時期」。

美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）副研究員張昆陽表示，「命運共同體」過往被中國用在「真正特殊且不可替代的合作夥伴」，「對北京來說，突顯了巴西的戰略重要性，它既是南半球的主要代言人，也是確保中國長期經濟和糧食安全的重要合作夥伴」。

值得注意的是，魯拉去年拒絕加入北京力推的「一帶一路」投資倡議。

今年10月，《南華早報》報導稱，北京原先希望能把巴西納入「一帶一路」，作為習近平到巴西國事訪問的重頭戲，但巴西總統國際事務特別顧問阿莫林（Celso Amorim）早前重申，巴西已決定不加入，而會透過其他方式與中國投資者合作，且巴西不想把中國的基礎設施和貿易作為「保險」。

此次魯拉與習近平會面期間簽署了協議，同意在「一帶一路」倡議與巴西的發展計劃之間尋找「一加一大於二的協同效應」。協議內容包括工業現代化、生態轉型和「南美一體化路線」的相關措施，其中南美一體化旨在將巴西與秘魯錢凱港相連接，該港口工程主要由中國出資。

魯拉表示，中國及巴西在農業、太陽能、通訊和核能等經濟領域達成了近40項合作協議；雖然兩國地理位置遙遠，但彼此基於共同利益以及相近的世界觀，建立了戰略友誼。

巴西與中國的貿易關係過去幾十年以來持續發展，但早前因為巴西右派前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）任內，跟進當時美國總統川普的反華態度，雙邊關係惡化。

中巴強化經貿合作

魯拉指出，中巴2023年貿易額達到創紀錄的1570億美元，中國佔巴西全球貿易順差的一半以上。如今，兩國新簽署的貿易協定將讓巴西高粱、新鮮葡萄、芝麻和魚粉進入中國市場，可望帶來價值4.5億美元的出口額。

歐亞集團高級分析師Jeremy Chan分析指：「巴西對中國保持巨額貿易順差，一旦川普上台，巴西將從中美之間日益加劇的貿易摩擦中獲得進一步收益，因為北京會尋求從非美國來源進口更多農產品。」

魯拉與習近平會晤期間，欲與馬斯克「星鏈」（Starlink）衛星互聯網業務的中國競爭對手「千帆星座」（SpaceSail）宣布與巴西國家電信公司簽署協議，預計2026年進入巴西市場。

另外，巴西國家經濟和社會發展銀行（BNDES）表示，已從中國國家開發銀行獲得了50億人民幣的貸款。

中國擴大國際影響力的野心

習近平過去一週出席了2場國際峰會，上週參加於秘魯利馬舉行的亞太經合組織峰會（APEC），緊接著出席裡約熱內盧的二十國集團（G20）峰會。

美國當前處於政權過渡時期。在川普誓言進行全面外交政策改革時，拜登作為「跛腳鴨」政府，任內最後2個月的影響力也隨之削弱。與此同時，外交官和外交政策專家認為，習近平的魅力攻勢正在填補全球秩序中的真空。

中國外交部下屬的廣東國際戰略研究院教授李星表示，在貿易和地緣政治緊張局勢之下，中國先後與美國、英國、法國和德國等西方大國領袖的雙邊會晤，表明北京與西方在即將面臨川普下一個任期之際，出現了和解跡象。

李星認為，「中國的戰略很明確，它表現出的姿態就是放下過去的恩怨」。

多名參加歷屆G20峰會的外交官也稱，中國如今不再只關注北京的利益，而是更積極主動達成更廣泛的共識。

一名巴西外交人士不具名向路透社表示，中國對此峰會參與程度更高，也更具建設性。

另一位歐洲外交官指出，中國本屆協助在多個領域建立了共識，包括傳統上較少被關注的婦女權利等議題。他補充，中方的作為看起來是「有意識的舉動」，旨在「佔據」川普就任後可能會忽視的多邊論壇。

（路透社、《南華早報》）

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